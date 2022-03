Vi testet Horizon II Forbidden West

Godtatt av kollegene, med overbevisende dialoger på Moliere-språket, fremstår møtene livlige og skaper litt etter litt scenen. Mangfoldet til npc gjør arbeidet til hvem vi snakker med eller søkeleverandører interessant. Kraften til PS5 til å animere alle ser ut til å være der. Butikker i landsbyene fungerer som skjold for arbeidsbenker eller som våpenoppgraderinger. For de som angret på å ha råtnet avlingene, er den overskytende innsamlingen nå registrert på lagerområdet i gropen i leiren. Det introduseres også marin leting, som også er en suksess. Å utforske fra topp til bunn ser ut til å være Gorilla Games Studios alternativ. Kartet ser flott ut. Nye verktøy som gravitasjon som lar deg bli kvitt hindringer som hindrer veien din.

Direkte oppfølger til Horizon Forbidden West First Opus. Og de som ikke fullfører den første, lærer slutten fra begynnelsen av nye eventyr mot vest. For spenningen mislyktes det. Et tvilsomt startvalg, men kan fortsette. Legering ble menneskehetens frelser fra en forsømt tilstand. Fra begynnelsen ser det ut til at målet er å bli med spilleren i innovasjonene som dette emnet er fullt av, på jakt etter viktige data for å forbedre livene til søsknene hans, sammen med Worl. Faktisk ødelegger en rød flue (eller rød brenning) det omkringliggende landskapet. Gleden over en ny start blir kortvarig, og hun må gå igjen. Svært snart vil favorittjegeren vår gjenvinne sin frihet og begynne å utforske nye territorier.

Den virkelige verden?

Hvis det er visjonen til noen i fremtiden vår, er den ikke akkurat lys. Men med kraften til PS5 kommer hele den harmoniske verden til live. Dette er første gang du har tatt deg tid til å lukte på kjøkkenet på en restaurant og ta hensyn til hver eneste detalj som skaper det. Ulike hovedpersoner har en unik personlighet og et fantastisk utseende. Hudtekstur, uttrykksfulle følelser, stemme og tale, som ofte fører til søk, vaner for hver … Det er ikke noe sted her å liste opp alt: Horizon II bor i det forbudte vesten. Når vi sier eventyr, forsvinner et uerstattelig element. Når du endelig kommer tilbake fra en tur. Dessuten er dette bare en liten del av verden, og vi vil bare oppdage den gamle verden med glede som vi ikke kan skjule. Guerrilla Games har introdusert et spill med tittelen: Attack. Et brettspill hvis former er representert av maskiner. Med miniatyrer du kan lage selv, bør du oppnå syv poeng når du tar hensyn til brettets relieffer og egenskapene til hver av brikkene.

Skremmende kamper

Selv om mange fraksjoner har slått seg ned i «fred», er det fortsatt mange maskiner å kjempe og forstå. Nyere versjoner er implementert, selv om det er mulig å kontrollere en: løperen for å bruke den optimalt. Mens han rømmer, men under brodermordskamper, kan Aloy oppgradere utstyret sitt ved å plyndre kistene hans eller plyndre de beseirede. Ingrediensen som spilte den forrige rollen er åpenbar. Krigsspill virker alltid vanskeligere enn noen gang med den samme dualiteten: inntrenging og overraskelse eller provokasjon og håndtering av forskjellige fiender som kan angripe samtidig. Tvert imot finner vi at noen ganger er håndteringen av redningsmannens kamera veldig smertefullt under visse kamper. Hvis vi vil se henne, følger ikke kameraet med samtidig, vi leter etter heltinnen vår når maskinen fortsatt slår til tross alt. Vi kommer bare ut av det med mange skuffelser.