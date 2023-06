«Vi tilbyr et bredt spekter av overraskelser» (bilder)

3. mars annonserte vi nyheten. Den tyske konkurrenten Action Stores TEDi, som har 2.750 butikker i 11 land, har avslørt at de er interessert i å etablere seg i Belgia. I likhet med Action, retter TEDi seg mot rimelige gjenstander for hjemmet, for eksempel skrivesaker, dekorasjoner eller leker.



av videoer

TEDi tilbyr mange produkter til rimelige priser: «Vi tilbyr et overraskende bredt utvalg: enten det er pyntegjenstander, husholdningsartikler, skrivesaker eller håndverk, finner du alt på ett sted.» Mange varer selges for 1 euro.