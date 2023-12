«Vi tilpasser oss de nye utfordringene som ligger foran oss»: Bernard Werbers optimisme

Til slutt innser vi at til tross for eksisterende mutasjoner, gjentar mennesker fortsatt de samme feilene. Og det er ironisk nok helt aktuelt.

Vi har et valg mellom frykt og kjærlighet. Dette er hva min heltinne gjentar. Og der lever vi i frykt. Men jeg spurte om nyheter før jeg kom. Det er litt nervepirrende. Så, det er et øyeblikk når vi sier til oss selv, «Å, det er patetisk.»

Det er det som skjer

Ja, men vi må fortsatt svare. Vi bør ikke stå overfor en lastebil som er i ferd med å knuse kaniner. Det er et øyeblikk da vi må si til oss selv: OK, vi kan gå til venstre, vi kan gå til høyre, vi kan dukke for å unngå lastebilen. Det er opp til oss, science fiction-forfattere, eller science fiction-forfattere, å foreslå måter å få ting til å fungere.

Jeg tror at neste generasjon vil ha en bedre verden enn oss, men det er opp til oss å komme med ideer, det er et fantasiproblem. Så det er opp til oss som science fiction-forfattere å komme med ideer.

Mens vi leser boka sier vi til oss selv: Men til syvende og sist er dette en bok som tar lang tid, for den begynner og slutter 60 år senere. Men det reiser virkelig spørsmålet om menneskehetens historie og verdens historie. Men om 100, 500 eller 10 000 år, hva vil vi huske fra det vi gjorde og vår ferd på denne jorden?

Vel, det er et ekte spørsmål, som jeg tillater meg å stille. Samtidig inviterer jeg leseren til å slappe av. Det går utover den følelsesmessige virkningen av direktemeldinger. La oss ta en titt på hvor vi kom fra, hva som skjedde, hvordan sivilisasjonen vår oppsto, hvordan den ble svekket og forsvant.

Allerede betyr realiteten med å sette ting i perspektiv over tid at vi betaler mindre oppmerksomhet, mindre oppmerksomhet, ettersom situasjonen vår ber om det. Romerriket forsvant, invadert av barbarer, og det tok oss 1000 år å vende tilbake til renessansen. Vi arbeider gjennom forfall og gjenfødelse. Der foreslår min heltinne hvordan vi skal bli gjenfødt etter den forestående kollapsen.

Det som skjer er tredje verdenskrig i romanen min, men jeg tar for meg den på 20 sider. Men der er det en vri, og plutselig utvider vi oss, og plutselig kollapser noe. Deretter må du finne en måte å finne luft på igjen, for å reinkarnere. Jeg prøver allerede å tenke på neste kapittel. Men når jeg lytter til nyhetene, tror jeg vi kommer til å støte på noen mindre problemer de neste månedene.

Du stiller også et spørsmål om vitenskapelig fremgang. For i boken, når du forklarer mutasjonene til menneskelige hybrider, er vi ikke der ennå, juridisk eller offisielt, i alle fall. Men som du forklarte eksisterer det faktisk mange interartshybrider. Vi er ikke langt fra sannheten. På et tidspunkt kan vi klare å lage en human hybrid human chimera.

For to år siden i Japan tillot de utvidelse av embryoer som blandet menneskelig DNA med animalsk DNA. Inntil da, bare i fjorten dager, kan mennesker og dyr lage hybrider, men etter fjorten dager må de fjernes. Nå er det ingen grenser.

Grunnen til at vi godkjenner denne typen hybridproduksjon, altså kimæren, er å ha organer for transplantasjon fordi det er stor mangel på transplantasjonsorganer. Så med menneske-gris eller menneske-ape eller menneske-sau-hybrider håper vi å redde oss selv ved å transplantere organer, hjerter, lunger inn i oss selv.

Det er derfor jeg sier dette Chimeras tidsalder Kommer virkelig til å skje. Hvor sprøtt det enn høres ut, kommer det til å skje fordi kineserne og russerne driver med hemmelig forskning og ønsker å lage hybrider mellom mennesker og dyr.

Det var streik. Jeg vet ikke om vi skal være redde eller glade for vitenskapens fremgang.

Jeg prøvde å advare folk.

Men er dette alarmerende eller et budskap om håp?

I boken viser jeg håpene og farene. Men fremfor alt viser jeg at det fører til andre mennesker med annen psykisk helse. Det vil si at ved å fly, svømme, gå under jorden, vil de tenke annerledes, og et sted vil disse menneskene berike vår kultur og kunnskap.

Men menneskeheten vår overlever fortsatt. Og i bøkene mine setter jeg alltid en «happy ending», fordi leseren min, etter å ha lest boken, må si til seg selv: OK, det blir komplisert, men vi kommer oss gjennom det.

Vi smiler, men vi stiller oss selv mange, mange, mange spørsmål. Og du, mellom karakterens avatarer, hvilken velger du? Luft, vann eller jord?

Luft, fordi det er flukt. Vi har alle en flyvende fantasi. (…) Når vi går, er vi limt til bakken. Det er ideen om å kunne reise seg, fly og se ting ovenfra. Jeg sa tidligere at en science fiction-forfatter burde prøve å sette ting i perspektiv, men når du flyr, er dette perspektivet automatisk.

Så, det er sant, mellom vann, luft og jord velger jeg luft. Men jeg tror at global oppvarming betyr Jorden. Vi må kanskje leve under jorden som føflekker, det er en av mulighetene. Eller i vann, som delfiner eller vannlevende dyr. Men uansett er det bedre å sette denne muligheten i perspektiv og si til oss selv: «Vel, denne verden har nye muligheter, helt sprø, og vi kan se dem».

Du gir ut en roman hvert år, og den heter Her Chimeras tidsalder. Den neste er i oktober. hvor er han

Mer presist fant jeg begynnelsen, min avgang, på Paris-Brussels DGV. Du vet, det er som en rakett, den trenger en oppskyting. Jeg hadde allerede strukturen, men jeg hadde ikke begynnelsen. Og så, plutselig, fant jeg det. Jeg skriver om det hele tiden på toget, så jeg er fornøyd. Ikke bare det.