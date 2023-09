Vi trekker nok vann fra grunnvannet til å forskyve jordens rotasjonsakse.

Etter to måneder kommer podcasten din tilbake vridning Den undersøker de store endringene som truer over vår verden. Denne uken ser vi på spørsmålet om vann, og spesifikt overforbruk av ferskvann. Den franske hydrologen Emma Hasiza fungerer som vår guide. Han har en doktorgrad i hydrologi fra Ecole des Mines de Paris og er også ekspert på klimatilpasning.

Det Emma Hasisa beskriver for oss er hvordan våre menneskelige samfunn akselererer og forstyrrer vannets syklus. «Vi har alltid solgt vannets kretsløp som fornybart, og vi oppdager at dette vannet ikke er fornybart. «. Han bemerker hvordan våre menneskelige samfunn (og deres masseforbruksmodell) har kommet til dette: «Problemet er at vi ikke bare får mye fra grunnvann… I tillegg har vi skiftet jord, vi har skiftet land som mottar dette vannet. «.

Ikke fornybart vann…

Vanntettingen av alle våre urbane overflater, men også mønsteret av intensivt landbruk som i stor grad kompliserer vanninfiltrasjon i åkrene, påpekes. «Vi har alltid tunge landbruksmaskinerEmma Hasisa forklarer, Enorme mengder plantevernmidler, soppdrepende midler og ugressmidler brukes på planetarisk skala. Plutselig fjerner vi livet i jorda, soppene, meitemarkene, alt som lar jorda lufte. Dette eliminerer jordens evne til å holde vann.«

Konklusjon: Vann, i stedet for å trenge, renner av på overflaten: «Den øker i hastighet, og går veldig fort nedstrøms. Så vannets syklus akselereres.» I tillegg kommer et annet problem knyttet til spørsmålet om global oppvarming. «I dag fordamper vannet raskere fordi det er varmere. Så faller det kraftigere fordi det er mer vann suspendert i luften. Jo høyere temperatur, jo mer for hver ekstra grad i atmosfæren, øker vi nedbørskraften til skyen. Med 7 til 10 %. Dette betyr mer nedbør, noe som gjør det vanskeligere for jorda å absorbere.

Alle disse bidrar til utarming av noen grunnvannstabeller, som noen ganger inneholder vannreserver bygget opp over tusenvis av år. For å kvantifisere fenomenet peker hydrologen på en utfordrende studie som nylig ble publisert i tidsskriftet. Geofysiske forskningsbrev : «Vi oppdaget at vi tok ut nok vann fra grunnvannet til å forskyve jordaksen østover med 80 centimeter! Så vi har endret måten jorden roterer på seg selv og måten den vipper på fordi vi har lekt mer med de underjordiske reservoarene som skaper balansen.«.

