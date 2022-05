«Vi trenger det ikke!» (Video)

Wizzair-flyselskapets pilot mistet tålmodigheten da han ventet for lenge på at flyet skulle ta av.

En Wizzair-pilot mister besinnelsen på Gatwick flyplass i Storbritannia. Da flyet hans var i ferd med å reise til Kypros, ble han strandet i Dorma i flere timer. Flyet ble forsinket med syv timer og noen passasjerer ønsket å gå av.

Passasjerer på et fly fra Gatwick lufthavn trodde ikke sine egne ører da de hørte piloten bli sint på mikrofonen. Lei av forsinkelsen gjorde han det klart for passasjerene at flyet ikke ville gå den kvelden dersom flyet bestemte seg for å lande.

«Rekk opp hånden, hvem vil komme ned?» Spør piloten noe sint. «Hvis du kommer ned, går vi ikke i kveld. Du vet, vi trenger det ikke, mannskapet trenger det ikke. Vi skal gjøre vårt beste for å få deg ut herfra. Den nådde aldri hånden min. Avstand jeg ikke kunne nå. Vi gjør alt vi kan. Hvis du vil forlate, vil jeg løslate deg, ikke noe problem,» la han til.

En av dem, Hannah Mays, filmet scenen, som fikk noen av passasjerene til å le, og la den ut på Dictok.

Som svar på bildene ba en Wizzair-talsmann om unnskyldning på vegne av selskapet: «Wizzair beklager oppriktig ulempen forårsaket av forsinkelsen av fly W95749 fra Gatwick til Larnaca. Dette var opprinnelig et resultat av et forsinket fly, ytterligere forsinket av London Gatwick-lufttrafikkkontrollproblemer. Wizzair kommuniserer direkte med berørte kunder og informerer dem om deres rettigheter.