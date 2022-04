«Vi tror alltid at tykke mennesker er griser»: Valerie Tomidots kontante hemmeligheter om vekt

Valérie Damidot skar aldri ordene sine åpenlyst, og når hun snakker om fysikken hennes, bekreftes dette faktum. Etter å ha blitt ambassadør for merkevaren Wait Watchers kom han tilbake til scenen med et show (ekte) med tittelen «Valerie Tomito imposes yourself», der han avslører reisen og hindringene. Selvtilliten hans begynte med et krydret intervju han ga til kollegene våre på Gala, med fokus hovedsakelig på fysikken hans.

I dette intervjuet forklarer den tidligere D&C-programlederen hvordan han begynte å gå opp i vekt etter at sønnen ble født «For nesten 28 år siden». «Jeg hadde et skjoldbruskkjertelproblem. Siden sønnen min veide 4 kg, hadde jeg gått opp 12 kg. Faktisk, etter det begynte jeg å bli feit, feit, feit. Vi innså at jeg hadde et hypotyreoseproblem.», forklarer hun. Denne vektøkningen er vanskelig å kontrollere fordi den er relatert til hormoner, som gjør at han går opp til 30 kg. «Det er en stor ting når fettet ditt er, fete mennesker spiser, vi tror alltid at de er fete griser. Vi tenker aldri på hormonelle problemer, sykdom, dysfunksjon.»Valérie Damidot var frustrert før hun diskuterte medieverdenen «Spørsmål fra journalister om min «annerlede» kropp». «Jeg har ingen dragehale i ansiktet»Hun tuller.

Hun er stolt av utviklingen sin i dag, men fortsetter å se på: «Jeg legger munnen godt». «Det er en permanent krokofobi i filmindustrien, som er ytterligere begrenset til unge mennesker.» Hun analyserer deretter årsaken: «Folk vil se ut som seg selv. Kvinner føler seg ikke skyldige når de slår på TVen.». Og svinger: «M6 ansatt meg fordi de leter etter, jeg siterer, Marianne James av dekor». I utgangspunktet en god liten fett fordi på den tiden gjorde Marianne James La Nouvelle-stjernen og hun var veldig populær. Jeg, jeg var en god venn, jeg var på den ekle overflaten med maling, jeg lærte å fikle.