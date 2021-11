vi vet hvorfor Qualcomm ikke har noen konkurranse

Windows kan ikke installeres på Mac M1 og Windows-PCer med Mediatek SoC kan ikke bli funnet. Nå vet vi hvorfor.

Nyhetene har noen ganger en følelse av timing. Som vi forklarte det for noen dager siden Qualcomms monopol på Windows 11 var problematiskStilt overfor fremveksten av et mye mer konkurransedyktig Apple, er gigantens hegemoni i nyhetene i dag.

Blant problemene ved Windows I ARM-versjonen er det det faktum at Microsoft anser det som en tilbehørsversjon på den ene siden, men også og fremfor alt mangelen på konkurranse i PC SoC-markedet. Plassen XDA-utviklere avsløre årsakene.

En eksklusiv kontrakt mellom Qualcomm og Microsoft

Til tross for en erting om MediaTeks ankomst til Windows SoC-markedet, fikk XDA vite at Qualcomm hadde en eksklusiv kontrakt med Microsoft. Derfor er det umulig for en konkurrent å tilby en SoC for Windows – bare Qualcomm kunne tilby en. Dette viser nok en gang at Microsoft SQ1- og SQ2-brikkene faktisk er nye navn for Qualcomms Snapdragon-brikker, med liten eller ingen Microsoft-tilpasning for å rettferdiggjøre dette andre merket.

Hvis denne kontrakten kan påvirke i dag når vi ser fremgangen gjort av Apple, og innovasjonene som tilbys av de nyeste MediaTek-brikkene, må vi forstå at det kan ha vært nødvendig for Microsoft. Faktisk, før presentasjonen av prosjektet i 2016Det skal forstås at Microsoft måtte finne en fungerende partner for å sikre at Windows 10 på ARM ville bli ledsaget av kompatible bærbare datamaskiner og nettbrett.

Utløpet nærmer seg

Det som stiller oss spørsmål nå er slutten av kontrakten. Heldigvis nærmer utløpsdatoen seg, noe som burde tillate Qualcomms konkurrenter å tilby sine SoC-er. MediaTek skal være den første til å posisjonere seg i dette markedet, men vi kan tenke oss andre aktører som Samsung (Exynos) lanserer, og hvorfor ikke Nvidia. Vi kjenner den neste Samsung Exynos-brikken må inkludere en AMD Radeon-grafikkbrikke. Kanskje en raskere versjon ville vært interessant for PC. eple Illustrert på Macbook Pro hovedsakelig avhengig av grafikkkraften til M1 Pro- og M1 Max-brikkene.

Som XDA indikerer, kan vi også anta at manglende evne til å installere Windows 11 på Apple MacBooks ville være en av konsekvensene av denne eksklusive kontrakten. I fremtiden er det mulig å utnytte den fulle kraften til Apples brikker med Windows takket være Microsofts støtte.

Vi kan ikke vente til denne eksklusive kontrakten utløper. Økt konkurranse i Windows-brikkesettmarkedet vil forbedre ytelsen til alle PC-er og presse Qualcomm, men også Intel og AMD, til å overgå seg selv.

