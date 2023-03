Vi vet opprinnelsen til dinosaurvingen!

Lurer du regelmessig på hvordan du skal bære kroppsvekten med bare armene, samtidig som du får dem til å blafre febrilsk for å holde seg i luften? Nei ? Sannsynligvis undervurderer vi muskelstyrken og den anatomiske fingerferdigheten som er nødvendig for å flakse av fugler. Opprinnelsen til vingen var inntil nylig svært mystisk, men opprinnelsen er nettopp avklart takket være eksepsjonelle fossiler!

Den store anatomiske nyvinningen som mest kjennetegner fugler er utvilsomt vingen deres, en modifisert og høyt spesialisert chiridisk forben. Ja, hvis vi er interessert i vingebeinene til fugler, eller de til flaggermus, innser vi at de faktisk er svært modifiserte armer! De sies å være homologe strukturer fordi de har en felles opprinnelse. Men hvordan kunne en slik modifikasjon vises og når? Dette er hva forfatterne av en studie publiserte i tidsskriftet dyrehagebokstaver.

Forstå strukturen til vingen.

Moderne fugler er stort sett i stand til å bevege seg gjennom luften takket være såkalt flaksende flukt, i motsetning til gliding som ikke krever samme morfologi, selv om ethvert dyr som er i stand til førstnevnte kan gjøre det siste, men ikke omvendt. For for å blaffe med vingene trenger du en sterk, spesialisert muskulatur. Hos fugler er en av strukturene uten hvilken det ville være umulig for dem å utføre denne aktive flyturen, forplantningen. Ordet patagium betegner ganske enkelt hudmembranen som former vingene til flaggermus eller pterosaurer, det tjener til å gi en støttende overflate for vingen. Fugler har flere fjær for å fylle denne rollen, men de har også noe patagium, spesielt mellom skulder og håndledd. Propagiumet inneholder en muskel, propagialis, unik blant virveldyr, som hjelper fugler med vingene.

Han er ikke særlig imponerende, så tynn og stiv at vi ofte tenker på ham som en sene, så hvorfor bry seg med ham? Vi observerer hos nåværende fugler som ikke lenger flyr, som strutser eller pingviner, tap eller reduksjon av propatagialis. Dette brukes til å forlenge vingen. Når albuen åpner seg, forårsaker denne muskelen automatisk at håndleddet åpnes samtidig, noe som gjør det lettere å kontrollere vingeklaffen. For bedre å forstå opprinnelsen til fugleflukt, forsøkte studieforfatterne å identifisere øyeblikket i evolusjonshistorien til denne gruppen da propatagialis dukket opp ved å se på fossilene.

tolke fuglefossiler

Dette var ingen liten prestasjon, siden bløtvev sjelden blir bevart under fossilisering. For å komme rundt dette problemet kom forskerne på en smart idé, de var interessert i fossiler av koblende skjeletter, der knoklene fortsatt er artikulert som under dyrets liv, og de så på albuen. Dette er fordi propagialis, som fester seg til håndleddet, hindrer fugler i å strekke ut albueleddet helt. Forskerne var i stand til å vise at vinkelen på albueåpningen derfor var en god indikator på tilstedeværelse eller fravær av forplantning. Mens de studerte artikulerte fossiler av svært eldgamle fugler og deres nære kusiner, gjorde de en oppsiktsvekkende oppdagelse.

Liten påminnelse: fugler er klassifisert blant dinosaurer, de er til og med teropoddinosaurer, for eksempel tyrannosaurer, therizinosaurer eller de berømte velociraptor ! Denne er, i likhet med moderne fugler, klassifisert blant den minste gruppen av Maniraptorianere, og studien viser at sistnevnte sannsynligvis hadde en forplantning. De er derfor ikke-fuglesøskenbarn større enn fugler som har sett denne strukturen dukke opp, og derfor selve vingene. Det er nå et spørsmål om hva som var bruken av denne strukturen av basale Maniraptorians som antagelig ikke fløy. Forfatterne tror ikke at den opprinnelige grunnen var tilpasning til flukt, siden dens fremre ben var mye mer i stand til å gripe enn å fly!