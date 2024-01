«Vi vil gjøre slutt på denne skogen»: slutt å villedende «grønne» merkelapper, sier Europa

Under forrige dags diskusjon ga hun beskjed om at hun ville «Sett en stopper for denne jungelen av merkelapperog folkeavstemningen gikk sterkt inn for hans favør, for det var 593 for, 21 mot og 14 avholdte stemmer. Nærmere bestemt takler direktivutkastet, som var gjenstand for en avtale med medlemslandene som allerede ble inngått i september, kompleks forretningspraksis som greenwashing og tidlig foreldelse.

«Null karbon», «100 % resirkulert», «sjøvennlig»…: Europa vil forby villedende «grønne» merker

Når det gjelder det første punktet, har de nye reglene som mål å gjøre merkingen klarere og mer pålitelig ved å forby fiktive utsagn. «I dag er det mer enn 1200 etiketter, hvorav bare 30% er verifisert og sertifisert» sa reporteren. For å sikre at produktet er miljøvennlig, kan det bevises omfattende i fremtiden. For å kalle det «bærekraftig» er det nødvendig å få et offisielt sertifikat utstedt av offentlige myndigheter. Videre vil direktivet forby påstander om at et produkt har en nøytral, redusert eller positiv innvirkning på miljøet gjennom kompensasjon eller avbøtende metoder. «Alt er nøytralt når det gjelder karbonutslipp,» Biljana Borzan protesterer spesifikt mot flyreiser, hvis påvirkning kan nøytraliseres ved å plante trær, som vi vet er ineffektivt når det gjelder direkte reduksjon av CO2-utslipp.

«Konklusjon av kjøp-forbruk-avhendingsmodellen»

Tiltak for å bekjempe tidlig foreldelse inkluderer å forby udokumenterte påstander om produktets levetid – å erklære at en vaskemaskin kan levere 5000 vaskesykluser. Men det bør bli slutt på praksis som insentiver til å erstatte forbruksvarer – spesielt blekkpatroner eller programvareoppdateringer – raskere enn nødvendig. Det er også forbudt å fremstille et produkt som reparerbart. På den annen side anbefales det å fremheve varigheten av den juridiske garantien (vanligvis 2 år) og informasjon knyttet til reparasjonen av produktene (prosedyre, tilgang til reservedeler, kostnader osv.). «Det handler om å avslutte «kjøp-konsum-kast»-modellen»Oppsummerer reporteren som hilser vedtakelsen av en tekst velkommen «Sett forbrukere foran fortjeneste».

Økodesign, renovering, energioptimalisering… Disse belgiske aktørene jobber allerede for grønn IT.

Etter offisiell vedtakelse av rådet, publiseres den i Offisiell Tidende, og medlemslandene har 24 måneder på seg til å implementere den i sin nasjonale lov. «Vår intensjon er ikke å sette produsenter i fare, denne forsinkelsen vil tillate dem å tilpasse seg deres bidrag.”, kunngjorde Biljana Borzan, under debatten tirsdag, at hun ønsketÅ bringe orden i virksomheten«.

Direktivet, inkludert i dynamikken til «Green Deal for Europe», har som mål å gi forbrukere muligheten til å handle på sitt nivå og på en informert måte til støtte for miljøendringer. Den vil bli etterfulgt av en annen lovtekst – fortsatt under forhandling – som spesielt vil gi tilgang til vitenskapelig informasjon via QR-kode eller nettside, merking og straffer for manglende overholdelse.