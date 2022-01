“Vi vil prøve å komme på scenen”

Det store problemet er torsdag kveld og den første spesialen denne fredagen, “Drøm” I følge han, Teori Newville Gradvis stiger og får selvtillit Han forbedret rundetiden og klatret til fjerde i Monte-Carlo, Er langt fra de tre første plassene.

«Jeg var ikke helt fornøyd den dagen fordi det startet så dårlig i morges, akkurat som i går, Teori Newville avslørt på mikrofonen til Olivier Gaspard, RTBFs spesialutsending i Monte Carlo. Vi byttet girkasse og differensial, med nye innstillinger, jeg hadde mye hjulspinn i alle hjørner, og måtte gjøre noen endringer, og sette litt mer forspenning. Vi fikset raskt situasjonen ved å endre chassisinnstillingene og fant litt mer tillit til kilometerne. Til tross for noen flere mindre problemer vi kanskje ikke klarer å løse denne helgen, klarte vi å sette opp andre og andre og tredje modus, ikke så langt fra den første, noe som beviser at vi er på rett vei. Uten hjelp blir morgendagen en veldig lang dag igjen og alt kan skje. Målet er å avslutte i morgen kveld med mindre bekymringer og en mer konsekvent dag for å få plass på scenen. Forskjellene er ikke store og ingenting blir gjort. Mange ryttere hadde problemer med elektroverktøyet, og vi gjorde det samme, og tapte automatisk mye tid ved spesielle anledninger. Vi klarte å kontrollere bruddet, men vi var ikke 100 % komfortable i bilen og kunne ikke utnytte den 100 %.»