“Vi vil vise at vi starter et nytt kapittel”

Den skulle etter planen avsløres torsdag 18. november, men lekkasjer på spesialiserte nettsteder vil fremskynde forbindelsen: Brussels Airlines vil ha en ny logo. «Vi ønsker å vise at vi starter et nytt kapittelsier selskapets talsperson Kim Daenen.Det har vært mange endringer de siste årene, og nå ønsker vi å se helt inn i fremtiden.» Husk at selskapet nylig gjennomgikk en større restrukturering, som reduserte antallet ansatte med nesten en fjerdedel.

Nytt slagord “for å understreke belgiske røtter”

I en intern e-post, inkl gratis Han har en kopi, forklarer ledelsen at selskapet er “Klar til å snu siden” I de vanskelige årene. “Vi ønsker tydelig å feire denne starten på det nye Brussels Airlines. Vi gjør dette for våre kunder, som vi ikke har vært i stand til å tilby det vanlige nettverket og tjenestene for på grunn av pandemien. Men denne endringen ble også gjort for deg (Red.anm., ansatte i selskapet) som har gitt et betydelig bidrag til å transformere Brussels Airlines til et sunt og bærekraftig selskap som tilbyr fremtidsutsikter» E-post fortsetter.

Konkret vil den nåværende logoen forvandles til en firkant med ni røde kuler i forskjellige størrelser. Navnet på Brussels Airlines vil også bli oppdatert, slik at “Brussels”-linjen er større enn “Airlines”-linjen, “For å bekrefte den belgiske forankringen”. På den annen side, gå ut av “b”-eiendommen til Brussels Airlines. Belgium Airways-flåten vil også utstyres med en ny fargepalett.

© Brussels Airlines

Det nåværende utseendet til Brussels Airlines dateres tilbake til 2006

Den visuelle stilen til Brussels Airlines og dets fly har eksistert i femten år. Det ble designet etter sammenslåingen av tidligere SN Brussels Airlines og Virgin Express for å danne det nåværende Brussels Airlines. Opprinnelig var 13 sfærer planlagt, men for ikke å fornærme overtroiske mennesker ble det lagt til en ball.

Det første flyet malt i de nye Brussels Airlines-fargene vil være en Airbus A319 fra det belgiske selskapet som pusses opp i East Midlands, England. Den skal offisielt presenteres 18. november i en hangar på Brussel lufthavn.