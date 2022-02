“Vi ville ha gjort det bedre hvis vi hadde sendt U21s!” : Dagen Vincent Company eksploderte av sinne i garderoben (video)

Når han dukker opp foran mikrofoner eller på en pressekonferanse etter kampen, er Vincent Company av natur veldig stille, til tross for de til tider skuffende møtene og mesteparten av tiden forsvarer han prestasjonene til spillerne hans. Men bak kulissene, i garderoben, nøler ikke den tidligere Manchester City-spilleren med å sette spillere på plass, som vist i denne videoen utgitt av en RSCA-fan. Fra dokumentaren “Maw”.

I den ser vi et Vincent Company som febrilsk går inn i Underlite-garderoben etter oppgjøret mot Saint-Trond 17. oktober. Mowes viste dårlig spill den dagen og utlignet i det 94. minutt.

Etter å ha kastet vannflasken i bakken, snakket selskapet med teamet i nærheten: “Hør, for å være tydelig, jeg har en side du aldri har sett før”Han begynner å skrike. “I utgangspunktet er det opp til meg om vi spiller tre, fire, fem eller seks. Jeg er ansvarlig hvis vi spiller dårlig eller taper.”Mowes-treneren fortsatte, spesielt før spiss Joshua Jirky ble siktet. “For det andre, Jirk, skal jeg ha en siste kommentar om oppførselen din. Hvis jeg endrer deg, vil jeg ikke smile, men jeg vil se et forbilde. Du er ikke like god som de andre. Jeg kunne ha endret. Dere er alle Hendrik (Van Crombrook) fra begynnelse til slutt.”

Fortsatt ikke rolig kastet kompaniet en siste spade mot soldatene sine: “Jeg vil ikke høre noen klage. I dag fortjener vi å tape. På et tidspunkt kan vi være glade: vi tapte 95 minutter. Det hadde vært bedre om det ikke hadde kommet, det hadde vært bedre å sende. U21. “