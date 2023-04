«Vi vurderer denne hendelsen»: Stor feil av amerikanske soldater i full trening

Hærens spesialstyrkekommando forklarte i en pressemelding at øvelsen, som ble gjennomført sammen med det føderale politiet (FBI), var «rettet mot å forbedre ferdighetene til spesialstyrker i realistiske og ukjente miljøer».

Men teamet «gikk inn i feil rom og arresterte en person som ikke hadde noe med øvelsen å gjøre», la kommandoen til, som det var «djupt lei meg for».

«Vi vurderer denne hendelsen med våre partnere og ingen detaljer vil bli offentliggjort på dette stadiet,» la arbeidsgruppen til.

FBI, hvis regionale avdeling i Boston (nordøst) deltok i øvelsen, sa at hendelsen skjedde rundt klokken 22.00 lokal tid tirsdag, og at soldater ble «sendt til feil celle der de arresterte en person. Det var ingen «slemme fyr » spiller i simuleringen.

Ingen ble skadet, men politiet i Boston ble tilkalt for å bekrefte at det faktisk var en øvelse, sa føderalt politi.

Ifølge et dokument som er sett av AFP, svarte politiet på et radioanrop ved midnatt onsdag og dro til Revere Hotel for å undersøke saken.

«Ved ankomsten ble de møtt av (…) politibetjenter som trente i bygningen», heter det i dokumentet.

Verken militæret eller FBI sa hvem som ved en feiltakelse ble arrestert, men ifølge lokale aviser var det en flypilot som overnattet på et hotell.