Vianode for å utvide produksjonskapasiteten for avanserte batterimaterialer i Norge, Auto News, ET Auto

New Delhi: Vianode, et heleid datterselskap av Elkem ASA dedikert til strategiske vekstmuligheter for avanserte batterimaterialer, har med hell lansert sin industrielle pilot i Kristiansand, Norge. For å gi raskere adgang til markedet for Vianode -produkter, har selskapet signert en leieavtale for et tilleggsbygg ved Herøya Industrial Park i Porsgrunn, Norge. Initiativet tar sikte på å forkorte tiden for å starte produksjonen og øke Vianodes totale kapasitet i Herøya industripark, sier selskapet i en uttalelse.

Bygningen er sikret gjennom leiekontrakt mellom Vianode og Herøya industripark.

Bygningen ligger ved siden av stedet der Vianode planlegger å etablere det store anlegget, og er beregnet på et hurtigsporingsalternativ som vurderes for å imøtekomme sterk kundenes etterspørsel og forkorte tiden til markedet. Et fast track -anlegg vil også representere en plattform for videre teknologi- og prosessutvikling.

“Vår industrielle pilot i Kristiansand, Norge, er allerede i drift med mer enn 200 tonn årlig kapasitet tilgjengelig for kundeutvikling med utvidet utstyr. Samtidig ser vi en akselerasjon i markedet som driver behovet for større volumer av industrielt produserte materialer tidligere enn forventet. Målet vårt for et fast track -anlegg er et svar på denne kundens etterspørsel, sier Chris York, visepresident i Vianode.

Det potensielle hurtigbaneanlegget på Herøya kan legge til ytterligere 5000 tonn produksjonskapasitet, noe som gir Vianodes totale produksjon på Herøya til cirka 60 000 tonn syntetisk grafitt, tilsvarende omtrent 1 million elektriske kjøretøyer per år.

“Ambisjonen vår er å kunne tilby bærekraftig produserte aktive anodematerialer av høy kvalitet til det eksponensielt voksende EV-markedet fra slutten av 2022,” sa Stian Madshus, visepresident og administrerende direktør i Europa, Vianode.

I tillegg til syntetiske grafittmaterialer, fortsetter Vianode og Elkem med avansert forskning på grafitt-silisiumkompositter for å forbedre batteriets ytelse. Vianode deltar i forskningsprosjektene Hydra og 3beLiEVe om neste generasjon litiumionbatterier, koordinert av henholdsvis SINTEF og Austrian Institute of Technology. Begge prosjektene har mottatt midler fra EU Horizon -programmet. Vianode investerer også i FoU på grafittgjenvinning av batterikvalitet, som støttes av Norges forskningsråd.

Vianode har tidligere mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge knyttet til pilotanlegget og fra Enova for å planlegge industrianlegget for batterimaterialer, la selskapet til.

