ViCentra kunngjør insulinpumpesystem som dynamisk justerer insulintilførsel basert på blodsukker i sanntid

21. november 2023

Kaleido lanserer banebrytende hybrid lukket sløyfesystem med Diabeloop og Dexcom for personer med diabetes

Kaleido er en av de minste og letteste insulinplasterpumpene i verden, med lav miljøpåvirkning takket være den gjenbrukbare designen.

Kombinert med Diabeloop DBLG1-kontrollprogramvare og Dexcom G6 CGM-sensor, gir den et hybrid-lukket-sløyfe-insulindoseringssystem i verdensklasse, som forbedrer brukerens blodsukkerverdier med 16,7 %.

Kaleido kan brukes som et plaster på kroppen eller i lommen. DBLG1 trenger bare fire parametere for å konfigurere, deretter lærer den automatisk

21. november, Utrecht, Nederland

ViCentra BV, selskapet bak Kaleido, et av verdens minste og letteste lappe-insulinpumpesystemer for behandling av type 1-diabetes, har gleden av å kunngjøre lanseringen av et hybrid lukket sløyfe-leveringssystem.automatisert insulin. Dette systemet leverer insulin ved hjelp av DBLG1-algoritmen, som mottar data fra Dexcom G6-sensoren for kontinuerlig glukoseovervåking (CGM). Den kombinerer bekvemmeligheten til Kaleido-insulinpumpen med to banebrytende innovasjoner designet av Diabeloop og Dexcom for å skape et hybrid type 1 diabetesbehandlingssystem som er fleksibelt, selvlærende og enkelt å bruke.

Frans Cromme, administrerende direktør i ViCentra, sa: «Vi tar sikte på å levere den beste brukeropplevelsen samt utmerkede kliniske resultater med vår Kaleido insulinpumpe og våre partnere. Kaleido med DBLG1 og Dexcom G6 forbedrer med 16,7 %1 brukernes batterilevetid – en resultat som forventes å gi reelle fordeler for personer med type 1-diabetes. Vi er stolte av å tilby denne revolusjonerende teknologien gjennom en vakker, liten enhet, fordi vi mener folk fortjener det. når de må stole på et medisinsk utstyr 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.»

Inge Van Boxelaer, endokrinolog ved AZ St-Lucas sykehus i Gent, kommenterte: «Jeg liker å se ViCentra prøve å gjøre disse menneskenes liv litt bedre. Hvis jeg var en person med diabetes, ville jeg vært utrolig åpen for et så lite initiativ. og Bomba av nyskapende og gledelig fargerik Kaleido-insulin, på en perfekt og diskret måte»

Nienke Rutgers, en person med diabetes type 1, kommenterte: «Kaleido lar meg leve i fred og tilpasser meg alle dagens situasjoner. Jeg kan ha den direkte på kroppen og jeg merker det ikke. Det er flott å være jevn. mindre.» bekymret for diabetes, trenger jeg ikke fokusere på sykdommen min og jeg kan fortsette med hverdagen. Det er også veldig hyggelig at Kaleido assosieres med et så kjent produkt som DBLG1

Kaleido-brukere kan bruke pumpen som et plaster eller ha den i lommen, etter eget skjønn. Systemet leveres med to langvarige, oppladbare pumper, noe som eliminerer behovet for å kaste pumpen hver tredje dag som andre patchpumper. Den kommer i 10 lyse farger og lar deg pause eller fjerne pumpen for periodiske pauser.

DBLG1 fra Diabeloop er et system som implementerer en velkjent algoritme som allerede brukes av mer enn 10 000 brukere2 i Europa. Systemet utnytter blodsukkerdata i sanntid, reduserer hypoglykemi med mer enn 50 %3, og bruker personlige innstillinger og selvlæring for å justere Kaleidos insulintilførsel for behandling. DBLG1-algoritmen tar hensyn til brukerens glukosenivåer levert av det kontinuerlige Dexcom G6-systemet. glukosemonitor (CGM), samt måltids- og aktivitetsdata for å bestemme administreringen av diabetes type 1. «insulin. Brukere og helsepersonell har sanntidstilgang til dataene sine gjennom automatisert overføring til YourLoops-plattformen.

ViCentra lanserer Hybrid Closed Loop-systemet i Tyskland, Nederland og Frankrike med sin kommersielle partner Diabeloop. Lansering til andre land, inkludert Storbritannia og Italia, er planlagt i 2024.

Stéphane Majerus, administrerende direktør i Diabeloop, kommenterte: «Vi er stolte over å utvide partnerskapet vårt med ViCentra, skaperne av Kaleido, og tilby mennesker med type 1-diabetes et nytt nivå av alternativer i behandlingen av diabetes. Denne alliansen mellom teknologi Diabeloop-algoritme og ViCentra-pumpen har som mål å tilby diabetikere fordelene med Kaleido-designet kombinert med vår velprøvde, høyytelsesalgoritme. Diabeloops endelige mål er fortsatt å gjøre løsningene tilgjengelige de mest avanserte for å forbedre livskvaliteten til mennesker med diabetes og la dem bruke mer tid til deres lidenskaper og deres daglige liv»

Ta kontakt for mediehenvendelser:

Optimal strategisk kommunikasjon

Richard Staines, Zoe Bolt, Katie Flint

Tlf: +44 (0)20 3882 9621 E-post: [email protected]