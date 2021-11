«Raphael (18), søsteren hans Caroline (20) og moren deres Astrid (50) lever i klørne til en mektig patriot som ikke gjorde noe forsøk på å holde masken på, hjemme hos François D’Court (58), advokat for ofrene for den mest kjente belgiske mediesaken. Luxembourg oppsummerer resultatene fra sitt utvalgspanel i november i sin siste rapport, og oppsummerer Joachim Lafos’ nye film “The Son of the Law”.

Som PaperJam.lu avslører det på nettsiden, “Den mest kjente belgiske medieaffæren” Her snakker vi om Dutroux-saken. Eller i det minste, en sak henter inspirasjon fra den ிருந்தால் Og hvis navnene på alle hovedpersonene endres, ser det ut til at karakteren til advokat Franசois D’Court på sin side er inspirert av Master Victor Hichel, en tidligere høypublikum. konsulent. Familiene til Julie Legion og Melissa Russo – to ofre for pedofilen Marc Tutrox, som døde hjemme hos ham i august 1996 – ble senere truffet i overskriftene. Vi husker at Victor Hissel ble dømt for ulovlig besittelse av barnepornografi. Etter at sønnen Romain ble alvorlig skadet i april 2009, knivstukket sistnevnte ham åtte ganger.

«Son of the Law» er egentlig en fiksjon, men var inspirert av virkelige hendelser i forstedene til Tutrox-saken. Dette er egentlig ikke første gang for Joachim Lapos. Vi husker at den belgiske regissøren allerede i 2012 hadde instruert å “tape saken”, denne gangen uavhengig inspirert av Genevieve Lermit-affæren.

Men det vil bare være for 2023 eller 2024. Fordi innspillingen av denne filmen ikke starter før neste vår. Ifølge produsenten skal dette skje i «85 % eller 90 % av Luxembourg». Speideroppdraget starter også. Når det gjelder skuespillet er ennå ikke helt ferdig.

Ifølge våre luxembourgske kolleger i PaperJam er budsjettet for filmen bare 25 5,25 millioner.