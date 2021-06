Victor Howland of Norway skaper historie ved å vinne BMW International Open

Victor Howland har sluppet den siste dagsladningen fra Martin Camry, den første norske vinneren av europaturnéen på BMW International Open.

Howland Golf Club Munchen scoret 70 løp på Eisenhower, 19-åringen og to skudd foran den to ganger store vinneren Keimer, som avanserte på banen med utmerkede 64 løp.

Gamer bekrefter Howlands plass i European Rider Cup-troppen til denne ukas kamp på Whistling Straits i september, etter å ha blitt utnevnt av Badrek Harrington tidligere denne uken.

Den siste vinneren av US Open i 2014, Khmer Rouge, begynte å lede med åtte skudd, men kom seg med ni fugler i de første 15 kampene og kom til Howland som sjef for de neste 15 hullene.

Den tidligere verdens nummer én svarte på en stilling på den vanskelige 17. og satte til slutt klubbhusmålet med sin 10. fugl, bare for å flytte både den 13. og 16. fuglen frem til Howland.

Det 17. Howland kostet et skudd, men 23-åringen fanget nerven, fant den 18. rettferdige veien fra tee, og slo deretter en strålende tilnærming fra 268 meter til hjertet av greenen.

En avslappet Howland forseglet den to-fots Birdie-seieren, og sa til Sky Sports: “Jeg er glad for at det er over.

“Det har vært en lang dag, det har vært veldig stressende, men det er greit. Det er godt å hvile i to uker nå.