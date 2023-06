Vida ble anklaget for plagiat av en ung artist: «Jeg føler meg angrepet i stedet for kopiert …»

Med tittelen «Charlotte» iscenesetter Vita sin egen død samtidig som hun ser tilbake på livet sitt. Videoen har allerede nådd to millioner visninger på YouTube.

Nylig gikk Lou Andrea til Twitter for å anklage Vida for plagiat. «Klippet mitt ble stjålet av Vita. Plagiat handler om veldig spesifikke områder… Når det gjelder ideen om å holde begravelsen hans, husket Vita klippet mitt i 2021 fra noen vi hadde til felles gjennom en WhatsApp-melding. Å hente inspirasjon fra det sterkere og sterkere«, kan du lese.

I en video forklarer unge Lou Andrea at Vida ikke var klar over hvilken innvirkning tyveriet ville ha. «Tilsynelatende tjener dette ham godt, ettersom klippets åpning og tall viser det godt. Ideen ble godt mottatt.»Hun forklarer.

Den unge kunstneren insisterer på at dette plagiatet var mer enn en enkel kopi for ham: «Jeg vet godt at denne artisten ikke trenger ideen min om å ha gode tall, for hun har alltid vært det før, men jeg vil at du skal forstå at dette klippet ikke er en musikkvideo, det er virkelig hele min. Filosofi, det er den jeg er, det er livet mitt. Jeg føler meg angrepet i stedet for kopiert.«