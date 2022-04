Video av deres iskalde reaksjon etter Harrys sjokkerende dom

Folk og kongefamilien

Dommen til Lord of Sussex er kontroversiell.

Når det ikke er noe svar, sier vi at det er svaret. Det samme gjelder for reaksjoner. Igjen fant Harry en måte å iscenesette kongefamilien på. Kort før dronning Elizabeth IIs 96-årsdag åpnet hertugen av Sussex opp om intervjuet hennes med bestemoren på amerikansk TV. Den 37 år gamle prinsen forklarte at han ønsket å bekrefte at hun var det «Beskyttet» Og «Omgitt av gode mennesker». Et utbrudd som forårsaket et skikkelig lite jordskjelv i kongeriket.

Leppene mine er fylte

Kate og William fortsetter de urokkelig å akseptere rollen deres i spissen for kongefamilien. Den 21. april var Cambridge i London for å besøke kontorene til Disaster Emergency Response Team, et strukturert hjelpeorgan for ukrainske flyktninger. Da de dro, ble paret etterlengtet av pressen. «Trenger dronningen beskyttelse?» ⁇, Introduserte en av dem til deres oppmerksomhet. Prins William forble urørlig og kom raskt tilbake til kjøretøyet med lukket ansikt. Kate Middleton var glad for å sende et glimt av retningen hans, og ikke mindre. Spenningen er imidlertid tydelig ettersom Harry er i Europa.