Video av prins Louis med faren har nettbrukere som reagerer: «Han er litt forvirret»

Vi vil ikke lenger presentere det. I en alder av 5 er prins Louis kjæresten til den britiske kongefamilien, og hans offentlige utflukter blir gransket. Hennes opptreden under den tradisjonelle julekonserten skapt av Kate Middleton var intet unntak.

Lewis observerte nøye

Denne lørdagen 9. desember ga prinsen og prinsessen av Wales ut gratulasjonskortet og ankom Westminster Abbey med barna George, Charlotte og Louis. Sistnevnte var veldig beskyttende overfor faren sin gjennom kvelden, noe som fremgår av en video som senere gikk viralt på TikTok. William ble hos sønnen og slapp aldri hånden for å forsikre seg om at han hadde det bra. «Louise tar raskt tak i farens hånd og ser så søt ut.» eller «Louis så litt forvirret og sliten ut, så William holdt øye med ham.Vi kan lese på plattformen at videoen har samlet mer enn 700 000 visninger.

Prins Louis tar den nye snubben dårlig: «En stor skuffelse»

I fjor sommer åpnet Kate Middleton opp om sin 5 år gamle sønn. «Når du ser på disse små skoene og slike ting glemmer du hvor liten babyen er. «Jeg tenker fortsatt på Louis som babyen min, selv om han er en ekte liten gutt nå.» Hun kom med kunngjøringen mens hun besøkte en veldedig organisasjon som hjelper unge mødre.

