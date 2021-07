Video deles om at Kina vil ‘bruke atombomber’ hvis Japan griper inn i Taiwan Verden | Nyheter

Paoji kommunekomité , En KKP-myndighet i Shanxi-provinsen, delte en fem minutters video som opprinnelig ble lagt ut på det kinesiske videodelingssiden Jigua. Historien forteller at masseødeleggelsesvåpen må brukes mot Japan for å overgi seg “for andre gang”.

“Det vi ønsker å målrette mot er Japans evne til å tåle en krig. Den vil ikke våge å sende tropper til Taiwansundet før den innser at de ikke kan betale krigsprisen.”

Selv om den opprinnelige videoen ble fjernet (etter å ha mottatt mer enn to millioner visninger), lastet menneskerettighetsaktivisten Jennifer Zheng opp videoen til Twitter med engelske undertekster.

I 1964 kunngjorde Kina sin ‘No First Use’ (NFU) -politikk – og lovet å ikke bruke atomvåpen som krigsmiddel med mindre det først ble angrepet av en annen fiende ved bruk av atomvåpen.

Kina forbyr også oppgivelse av masseødeleggelsesvåpen på land som ikke har atomvåpen.

I motsetning til dette har NATO avvist krav om å føre en NFU-politikk under argumentet om at en ‘pre-atom streik’ er et viktig alternativ.

Japan eier ingen atomvåpen, men støtter bruken av amerikanske atomvåpen på dets vegne.

