Selv uten stjernespissen Erling Haaland er han på papiret overlegen Norge Fanget i går kveld Georgia Under innledende forEuro 2024 ! Faktisk ble de to testene delt med uavgjort 1-1, med Alexander Zorloth (Leipzig) og… Georges Mikadodze (Mets), Han igjen! Ung spiss Liga 2 Han fikk et mål etter en lang ball fra lagkameraten, som han headet hjem og headet inn på banen for å sette Nyland en-mot-en! Davidashvili, angripende Bordeaux, Han var også en av de 11 startende.

Georges Mikudadze har vært i brann i Ligue 2 denne sesongen og byr på både toppscorer og beste avgjørende pasningsspiller i Championship, med 14 mål og 6 mål tildelt lagkameratene. Det har ikke vært en dårlig start for Georgia, selv om et par poeng ikke ville vært for mye å fange Spania og spesielt Skottland, som er 6/6 til å starte kampanjen sin først. ! Fra Norge Steven Gregerson (Bordeaux)Han tilbrakte kvelden på benken, etter å ha tapt 3-0 mot det spanske uttaket på debuten.