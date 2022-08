VIDEO. Hør hylet fra Ferrari Daytona SP3s V12 på Spa-Francorchamps

Den atmosfæriske V12, en truet art, er ikke død! Takket være Ferrari Daytona SP3, spiller denne motoren på tomgang i en tid da hybridisering legger til de fleste termiske blokker…

I en video lastet opp til YouTube, våre kolleger fra Motorsport magasin Han hadde muligheten til å sette seg bak rattet på denne modellen på den emblematiske Spa-Francorchamps-banen i Belgia. Daytona SP3 er en del av Ferraris Icona-program, utviklet av Monza SP1 og SP2.

Produsert i bare 599 eksemplarer, inneholder Maranellos eksklusive nye superbil 6,5-liters V12 fra 812 Superfast. Den har imidlertid blitt litt modifisert for å tilby 840 hestekrefter ved 9500 o/min. Mens dreiemomentet er 697 Nm.

Storslåtte figurer som lar deg skyte ned fra 0 til 100 km/t på bare 2,85 sekunder. 0 til 200 km/t akselererer på 7,4 sekunder, for en toppfart på 340 km/t.

På den belgiske banen slipper Ferrari Daytona SP3 løs all sin kraft og får V12-blokken til å skrike, til glede for ørene våre! Spa-Francorchamps er litt over 7 km lang og tilbyr en perfekt lekeplass for den italienske superbilen. Føreren fikk presset den italienske superbilen opp i 260 km/t, i 5. gir… Det var vel unødvendig å si at det var mye igjen under høyre pedal!

Som en påminnelse er Ferrari Daytona SP3 utstilt til 2 millioner euro. Alle 599 planlagte enheter har allerede funnet kjøpere!