Video. Norge: Kajakkpadler frittfall 20 meter etter å ha padlet nedover isete elv

Et utilgjengelig sted, verdt opplevelsen. For å komme dit tar det en 36-timers sjøreise og en 11 km lang tur gjennom en isbre. Men for Aniol Cerasols er det verdt det. «Når vi kommer til stedet, har jeg denne flammen inni meg. 'Ok, jeg må gå, jeg må gjøre det nå, ellers vil dette øyeblikket være over og fossen forsvinner.' Vi hadde et kort vindu og vi klarte ikke å sove der. Vi måtte gå ellers hadde det vært over, og jeg ville ha angret resten av livet, forklarer Red Bull-kajakkpadleren. Under turen var 32-åringen eventyreren gikk ned en 20 meter lang isfoss. En bragd.