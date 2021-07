Opptak av nederlandsk kriminalreporter Peter R. de Vries som ble skutt kort tid etter å ha blitt skutt i hodet i Amsterdam sentrum, antas å ha blitt filmet og lagt ut på internett av de som var involvert i drapet hans.

Etterforskerne mener de to mennene sto klare før han ble angrepet som en del av en plan om å fotografere De Vries ‘kropp og legge ut bilder på internett.

Videoer av tilskuere som hjalp en såret journalist ble raskt virale YouTube fjernet dem til slutt.

“Hvis du vil ha størst oppmerksomhet, gjør du dette,” sa en politikilde til avisen Alzheimer Daclat. Du sørger for at sjokkerende videoer spres over internett umiddelbart. Menn mistenkes å vente der.

De Vries, 64, et kjent navn i Nederland, ble skutt i hodet kl. 19.45 (18.45) lokal tid minst fem ganger i uken. Den 6. juli.

Han forlot det nærliggende TV -studioet RDL Boulevard og kjørte til en parkeringsplass på Lange Leedset Warstrod.

Overvåkningskameraer fra kafeer i nærheten registrerte to menn, nesten identisk kledd, og stakk ut etter telefonene like før skytingen. “Det er som om de vil ta kameraet i hånden umiddelbart,” sa kilden.

Etter angrepet kan de sees stille sirkle rundt De Vries sårbare kropp for å ta bilder. De var begge iført blå jeans, hvite strøk, grå gensere og hadde en uniformspose på brystet.

Kilder nær drapsetterforskningen sa at mennenes oppførsel ville bli lagt merke til umiddelbart. – Bevegelsene til de to er veldig unaturlige og har vår åpne oppmerksomhet, sier kilden til den nederlandske avisen.

De Vries, som først ble kjent for å rapportere bortføringen av milliardær Freddie Heineken i 1983, drev sitt eget tv -show i 17 år, jobbet med ofrenes familier, forfulgte uløste saker og avslørte rettsabortfall.

Men siden i fjor har han vært Nabil Bs rådgiver og pressetalsmann. ரிடுவான் தகிHan mistenkes for å være en narkotikasmugler i Dubai i 2019.

På det tidspunktet han ble arrestert, ble Doggie beskrevet som “en av de farligste og etterlyste mennene i verden”.

Nabil Bs bror ble drept i 2018, og en egen etterforskning av de tre mistenkte Hans tidligere advokat, Dirk Weir, ble skutt Lansert i 2019 tidligere denne måneden.

Takis advokat, Ines Weskey, har nektet for at klienten hans var involvert i de Vries -angrepet eller noen andre.

Politiet har ikke identifisert de som trodde han tok bildet da De Vries døde. To mordmistenkte ble pågrepet på motorveien A4 kort tid etter skytingen. Den 35 år gamle stangen, identifisert som Kamil E, er mistenkt for å ha kjørt Get-Away-bilen, og den 21 år gamle nederlenderen, Delano G, er den mistenkte med pistolen.