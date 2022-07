Video Replay: The Last of Us, Gotham Knights, Resident Evil Village, PUBG, … (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One)

En god uke med en vakker trailer på nyinnspillingen av The Last of Us Part I. Det er også nye bilder for Gotham Knights. Blant andre…

Her er den nye traileren for den Gotham Knights (Action RPG – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC – Warner Bros. Games) Spilt av Batgirl. Gotham Knights er planlagt for en verdensomspennende utgivelse 25. oktober 2022.

Naughty Dog forteller oss om planlagte forbedringer The Last of Us Del I (Handling, Eventyr – PS5 – Naughty Dog – Sony). Spillets utgivelse på PS5: 2. september.

Resident Evil Village (Survival Horror – PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 – Capcom) Resident Evil inviterer oss til å interessere oss for nye spillbare karakterer som Lady Dimitrescu i landsbyens leiesoldatsystem, samt nye kampområder og ulike forbedringer. Alt dette handler om Gold Edition og tilleggsinnholdet «Winters Extension» som vil være tilgjengelig 28. oktober.

Capcom Arcade 2nd Stadium (Action – Switch, PS4, Xbox One, PC – Capcom) Gir oss spillene hans. Han er tilgjengelig.

18.2 Oppdatering PUBG: Battlegrounds (FPS – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC – (Grafton, Inc.) Tilgjengelig på konsoller. Mange forbedringer i programmet. Den er tilgjengelig.

Tower of Fantasy (Action RPG – PC, iOS, Android – Level Infinite – Hota Studios) gir oss en ny trailer om karakterene. Den er planlagt utgitt i 3. kvartal 2022.

The Legend of Heroes: Trails from Zero (RPG – PS4, Switch – NIS America) Gir oss spillet sitt. Tittelen vil bli utgitt i en fysisk «Deluxe Edition» 30. september 2022 for PlayStation 4 og Nintendo Switch.