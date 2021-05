Videoen fanger den skremmende kollapsen på en overfylt balkong i Malibu hvor minst ni mennesker ble skadet

Den skremmende videoen viser øyeblikket han kollapset på en overfylt balkong i Malibu, California.

“Vi hørte en sprekk, og jeg så faktisk mine beste venner og kjæresten min falle i 15 meter med steiner,” sa et vitne. CBSLA .

Brannvesen sier at det var rundt 15 personer på dekk av et strandhus i 20 500 kvartaler av Pacific Coast Highway lørdag. Fire personer er innlagt på sykehuset, to av dem i kritisk tilstand og fem andre ble behandlet på stedet. Overraskende nok ble ingen drept.

“Dekket gikk virkelig ut,” sa vitnet. “Det kan ha vært for ille, men det er for ille.”

Eieren av Beach House fortalte CBSLA at han hadde leid den til noen gjester i løpet av helgen og advarte dem om ikke å holde noen fester. Maksimum kapasitet i dette huset er seks personer.

Da naboer fortalte henne på telefon at det var rundt 30 personer i huset, begynte utleier frenetisk å ringe leietakerne. I tre timer ba han gjestene gjentatte ganger om å dra, men til ingen nytte. Rundt 15 minutter etter hans siste samtale, klokka 17.00, kollapset dekket.

Brannvesenet har nå erklært huset ubeboelig.

“Bergartene nedenfor er store bergarter, så det er en veldig farlig situasjon,” sa Ron Haralson fra LA County brannvesen. KDLA .

Etter å ha vurdert skadene, sier huseieren at huset også ble ødelagt under festen. Han sier imidlertid at hans hjerte går ut til de sårede.