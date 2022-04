Videokonferanser påvirker kreativiteten

I følge en undersøkelse blant 1500 mennesker rundt om i verden som ble offentliggjort onsdag, blokkerer telekommunikasjon og videokonferanser, som har blitt essensielle siden telearbeidseksplosjonen, produksjonen av kollektive ideer.

Under Govt-19-epidemien hjalp teknologier som zoom, teams eller Skype millioner av ansatte med å holde eksterne møter med lyd og video.

Dette virtuelle samarbeidet kan fortsette, med nyere meningsmålinger som for eksempel viser at 20 % av arbeidsdagene i USA foregår hjemme etter slutten av en epidemi, noe som understreker en studie publisert i tidsskriftet Nature.

Redaktørene deres, markedseksperter ved amerikanske universiteter i Columbia og Stanford, ønsket å vite konsekvensene av å droppe direkte kontakt på innovasjon, med andre ord evnen til å generere nye ideer under utvekslingen – «hjernevasking».

De utførte innledende laboratorieeksperimenter, med omtrent 602 frivillige deltakere (studenter) i par. De to så på hverandre ansikt til ansikt i samme rom eller delte seg på to fjerne steder og snakket med hverandre via videosamtale. Hver gruppe hadde 5 minutter til å oppdage de kreative bruksområdene for produktene – en frisbee og en bobleplast. Så måtte han velge sin mest kreative idé.

Denne erfaringen ble reflektert i selskaper med 1490 ingeniører i Finland, Ungarn, Portugal, India og Israel: under spesialiserte workshops i deres lokaler ble team invitert til å foreslå innovative produkter til sine selskaper som spesialiserer seg på telekommunikasjon.

Konklusjon: Personlig interaksjon genererte 15 % flere ideer og 13 % flere kreative ideer enn virtuelle interaksjoner.

Men gode nyheter for Zoom, Skype og team: når teamene skal velge sin beste idé, lønner virtuelle utvekslinger seg, noen ganger litt for mye.

Forskere har funnet ut at videosamtaler bare hemmer kreativiteten når andre ferdigheter ikke påvirkes.

– Fokuser mer på skjermen –

Men hvorfor? Tidligere forskning har etablert en nevrologisk kobling mellom syn og fokus, og paradoksalt nok, sier Melanie Brooks, markedsprofessor ved Columbia Business School, medforfatter av boken, «Folk er mer kreative når de betaler mindre oppmerksomhet.» Studer, i en videopresentasjon av arbeidet hans.

For å teste det utstyrte hun «marsvin» med et øyeovervåkingsapparat. Dette gjorde det mulig å verifisere at virtuelle partnere brukte dobbelt så mye tid på å se på hverandre ansikt til ansikt.

Videosamtaler fokuserer på et begrenset område – skjermen – og kontrollerer dermed den kognitive prosessen med å skape. Ansikt til ansikt delte folk hele konteksten, noe som gjorde forfatterne «mest befordrende for spredning av ideer som skaper nye ideer».

Hvem anbefaler å ikke slette virtuelle samarbeid – de har sine fordeler – men støtter å sette dem til side for visse oppgaver og være på kontoret for hjernevask.

For ikke å bli distrahert som dette teamet av polske ingeniører, hadde selskapet organisert workshops på hotellet for seminaret. Deltakerne var «mer opptatt av kaffen og kjeksene som ble servert i hotellbaren» enn testprotokollen, som de til slutt ble ekskludert fra.