Videospill: med Mario mot Spider-Man konfronterer Nintendo og Sony hverandre gjennom sin favoritthelt

Rørlegger med rød lue mot Spider-Man, Nintendo mot Sony: Mario og Spider-Man, popkulturhelter, kommer tilbake på fredag ​​i to videospill lansert på henholdsvis Switch og PlayStation 5, med markerte stiler og rettet mot forskjellige målgrupper.

Mario, en hyperaktiv bartemaskot skapt av Shigeru Miyamoto, revolusjonerte industrien i 1985 i det legendariske «Super Mario Bros», et av de første spillene som tillot horisontal bevegelse i et landskap i utvikling.

Han har etablert seg som en av de mest kjente karakterene i sektorens historie, og har bidratt til den globale suksessen til den japanske gruppen Nintendo, med mer enn 420 millioner solgte enheter i «Super Mario»-serien alene.

Spider-Man, som dukket opp på begynnelsen av 1960-tallet i tegneseriene til det amerikanske forlaget Marvel Comics, gjorde sine første inntog på konsoller på 1980-tallet, uten å ha stor populær suksess.

Hans tilbakekomst, som begynte på 2000-tallet, etter billettkontorsuksessene til superheltfilmer, fikk ham til å lede serien med spill utviklet fra 2018 av Insomniac for Sony, som kjøpte dette studioet året etter.

Et vellykket spill med 33 millioner solgte eksemplarer, ifølge de siste tellerne publisert i mai 2022.

For sitt nye arbeid har Nintendo og Sony, som ofte er tilfellet, valgt radikalt forskjellige tilnærminger. Ettersom Switch-konsollen nærmer seg syv år gammel, har Nintendo valgt et teknologisk motpunkt med en retur til Marios røtter: en 2D-plattformer, den første siden 2012.

Men under oppsyn av Takashi Tezuka, medskaper av serien, har utviklingsteamet fordoblet sin kreativitet ved å forestille seg forskjellige objekter som er i stand til å transformere nivåene.

Sony tok frem det tunge artilleriet til «Marvel’s Spider-Man 2», som var veldig dyrt å utvikle: det forventes å bli en av årets største utgivelser på PS5, men det må presse konsollen til sine endelige teknologiske grenser.

««Spider-Man 1» har økt salget av PS4 og Sony regner tungt med denne nye episoden» for å støtte de av Playstation 5, sier Hideki Yasuda fra Toyo Securities, ifølge hvilken spillet lett bør overgå breakeven-punktet. punktlig student.

Analytikeren fremhever tvert imot de «ganske svake forhåndsbestillingene» i Japan for «Mario Wonder». I tillegg har spillere utenfor Japan «en tendens til å foretrekke Mario i 3D, og ​​det vil helt klart være vanskelig for Nintendo å appellere til dem like mye som med Zelda,» sa han til AFP.

Hva med målgruppen? «Nintendo er tydelig på dette punktet: det er rettet mot spillere mellom 5 og 95 år, og denne gangen er målet ikke annerledes,» sier Yasuda, mens Spider-Man er mer rettet mot spillere som elsker actionspill.

Felles poeng: heltene fra begge universene er alltid godt støttet.

Dermed kan du leke med Spider-Man i huden til den originale Spider-Man, Peter Parker, så vel som den til den spansktalende-afrikansk-amerikanske tenåringen Miles Morales, som dukket opp i tegneseriene i 2011, på kino i syv år. senere og helten i spillet «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales» i 2020.

Mario støttes av en rollebesetning på 11 spillbare karakterer fra Mushroom Kingdom, inkludert broren Luigi, prinsessene Peach og Daisy, og Yoshi, noen av dem har spesielle evner.

Nok til å la de to utgiverne utnytte karakterene sine utover konsoller, og tilby de respektive universene i alle mulige medier, som animasjonsfilmer.

Etter å ha spilt hovedrollen i sin første Hollywood-film i 1993, med svært begrenset suksess, kom Mario tilbake for å prøve lykken på det store lerretet i april, i samproduksjon med Illumination, studioet som skapte «Minions».

Betalt strategi: «Super Mario Bros» inntar andreplassen i verdensrangeringen av filmer med best inntekt på kino i 2023, like bak «Barbie», ifølge det spesialiserte nettstedet Box Office Mojo.

Etter å ha vunnet en Oscar i sin første del, bekreftet den andre animasjonsfilmen produsert av Sony rundt Spider-Man, «Spider-Man: Across the Spider-Verse», suksessen, og steg til sjetteplass i klassifiseringen.