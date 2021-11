Videospill: Pass på, noen nye generasjons konsoller kan mangle til jul

Viktig

Sterk etterspørsel, mangel på reservedeler, containerpriser … Ny generasjon videospillkonsoller står overfor mangel og bør være mangelvare under juletrærne i år. Men det finnes alternativer.

Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X. For alle de som ønsker å få dette, ligner dette søket på årets korsfestelse. Sjelden et år siden disse nye generasjons konsoller ble utgitt i slutten av 2020, “uoppdagelige”.Mangel på komponenter (halvledere) Men fordiGlobal mangel på containere Og prisøkningen deres gjør kjøp mye vanskeligere.

For å få det, må du være «tålmodig», råder Michael Hague, leder av Micromania-butikken i Toulouse. Og det veletablerte varslingssystemet på spesialiserte nettsteder krysser fingrene på en mirakuløs måte.

Men det virker usannsynlig at det vil være mulig å finne PS5 eller Xbox Series X pakket inn under et juletre i løpet av en kort måned, og mangelen vil påvirke begge modellene. “Når det gjelder Xbox Series X, har vi den eller ikke, eller hvor mye …” forklarer Michael Hawke.

Mulige alternativer

Hvis du virkelig ønsker å gi i gave eller motta en spillkonsoll denne julen, finnes det alternativer. Som en annen neste generasjons konsoll: Xbox Series S levert av Microsoft. “Mickaël Hack forklarer at den er mindre kraftig enn sin eldre søster, Xbox Series X, og at den kun er digital. Det vil si at den bare fungerer på nettspill.

Som bryteren, en Nintendo-modell. “Det er en familiekonsoll som foreløpig ikke er berørt av dette problemet. Det er to modeller: den siste OLED-skjermen og den eldre modellen vil ikke være på lager ved slutten av året.

Våre kolleger hos Numeroma anbefaler også PS4, Utgitt i 2013 og tilgjengelig på bruktmarkedet, kan spilles på PS5-spill.