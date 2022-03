Videospill: Sony utvider sitt utviklernettverk og kjøper opp Haven

Sony Interactive Entertainment, den japanske gruppens spillgren, kjøper spillutvikleren Haven Entertainment Studios. Sony avslørte ikke økonomiske detaljer. Haven ble grunnlagt i mars i fjor av den kanadiske spillutvikleren Jade Raymond. Innenfor den franske videospillgiganten Ubisoft var han hovedansvarlig for den populære «Assassin’s Creed»-serien. For tiden jobber cirka 60 ansatte ved Haven.

Sony medinvesterte i oppstarten av det nye kanadiske spillstudioet og tar nå full kontroll. Dette bringer antallet spillutviklere som tilhører den japanske gruppen til atten.

Første prosjekt på gang

Haven jobber for tiden med sitt første PlayStation-prosjekt, Sonys spillkonsoll. Dette er en ny online flerspillermodus for PlayStation 5 basert på en verden i stadig endring.

Spillindustrien har sett en enorm bølge av konsolidering de siste månedene. I januar kjøpte Sony opp utvikleren Bungie, det tidligere Microsoft-studioet bak videospillene «Halo» og «Destiny», for tilsvarende mer enn 3 milliarder euro. Microsoft har annonsert at de vil kjøpe spillutgiveren Activision Blizzard – hvis titler inkluderer «Call of Duty», «World of Warcraft», «Overwatch», «Diablo» og «Candy Crush» – for rundt 60 milliarder euro. Tidligere hadde utgiveren Take-Two Interactive (inkludert «Grand Theft Auto» og «Red Dead»-serien) allerede annonsert at de ønsket å kjøpe mobilspillutvikleren Zynga (kjent som «Farmville») for rundt 10 milliarder euro.