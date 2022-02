Kort andre generasjon Komprimert MPV Bensin og diesel med hybridplugg Fra € 34.200

Lansert i 2014, 2-serie Active Tourer Den ble markedsført i oppgangsperioden for minivans. Men siden den gang har ting endret seg mye med fremkomsten og utviklingen av SUV-er, som har blitt flertallet i de fleste europeiske markeder, inkludert Frankrike. Som et resultat har mange merker, spesielt generiske legemidler, forlatt dette segmentet. BMW Og mercedes, og de eneste to premiumprodusentene som har investert i denne kategorien fortsetter, til tross for fallende salg. Faktum er fortsatt at kompakte minivans fortsetter å representere omtrent 10 % av salget deres, derav deres nåværende interesse. Derfor, basert på denne observasjonen, bestemte BMW seg for å fornye sin 2-serie Active Tourer, men med en merkbar forskjell sammenlignet med den første, forsvinningen av den lange versjonen kalt Gran Tourer.

Dailymotion Videotest – BMW Serie 2 Active Tourer (2022): en av de siste Mohikanene

Estetisk sett beholder denne nye Series 2 Active Tourer sin monokromatiske form, men i likhet med merkets nyeste modeller inkluderer den den nye todelte grillen omgitt av koniske frontlykter. Hekken er også oppgradert med spesiallykter som er mye større enn før, men som fortsatt flyter over på bakluken. Gruppen er imidlertid litt mer dynamisk enn den gamle gruppen. Denne stilistiske situasjonen er også tilstede i dimensjoner svært nær den forrige generasjonen. Dermed øker lengden ved 4,39 m 3 cm, mens bredden og høyden øker med 2 cm (1,82 m og 1,58 m). Akselavstanden er fastsatt til 2,67 m.

Mens det ytre designet er en forlengelse av forrige Series 2 Active Tourer, revolusjonerer interiøret ved å omfavne en sunn dose modernitet. Dette oversettes til introduksjonen av et dobbelt digitalt instrumentpanel som er lett buet mot føreren og består av en fullt konfigurerbar 10,25-tommers instrumentklynge som kan assisteres av en head-up-skjerm og en 10,7-tommers multimediaskjerm, som endelig er berørbar. Dette er en ny enhet som har ført til at mange knapper har forsvunnet, inkludert det berømte i-Drive-hjulet som har vært på alle BMW-modeller siden 2001, noe som har renset designen til dashbordet betydelig. Kvaliteten på materialene lever opp til merkevarens rykte, som er veldig bra. Det er rikelig med lagringsplass om bord, spesielt på grunn av den flytende konsollen.

Som enhver minibuss med respekt for seg selv, tilbyr Serie 2 ActiveTourer gjennomtenkt avansert modularitet. Dermed er den utstyrt med et baksete som glir mer enn 14 cm og har i tillegg en tilbakelent rygg. Den foldes i henhold til 40/20/40-skjemaet, men slipper dessverre ikke et flatt gulv når denne manøveren er utført.

Lastevolumet er gjennomsnittlig da det svinger mellom 470 og 1.455 liter, som er identisk med forrige generasjon, men får automatisk bakluke. Plug-in hybrid-versjoner skal tape nærmere 60 liter. Bakplassen er god, spesielt benplassen og taket. På den annen side kan vi fortsatt beklage den imponerende overføringstunnelen som straffer det bakre midtsetet hardt og er smalere enn de andre setene.