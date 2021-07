I forkant av stortingsvalget 2021 i Norge i september ble debatten om Norges O-pair-plan hyllet av Fellesforband-leder John Ekum som et moderne slaveri som ikke er en del av norsk arbeidsliv, og de to politiske partiene. SV og Ap ønsker å stenge planen. Men de håper de vil komme tilbake hvis det blir et regjeringsskifte i det vietnamesiske landet Hong Nguyen, så andre som ham vil få muligheten til å komme til Norge.

Au-par i Norge hjelper hovedsakelig med barnepass mens de gjør litt lette husarbeid rundt huset. Vietnamesiske Hang Nuen har jobbet som et par for en norsk familie i Oslo i fjor. Som et par fulgte han familiens yngste datter fra halvannen år, før han kunne snakke. Nå sykler hun til barnehagen Uptonboston Noe av det beste med å være par er at Hang Nuen sier at han bryr seg om barnet som vokser opp i vertsfamilien.

Ifølge Fagforbundet er det om lag 3000 au pairer i Norge til enhver tid. De fleste av disse parene er fra Filippinene. I løpet av sin tid i Norge fikk Hong Qin venner for livet, og han elsker Hwerwenbukta-området fordi det illustrerer fortreffeligheten ved Norges multikulturalisme, sier han. Som par fikk han dem begge til å lære om norsk kultur og til å lære nordmenn om vietnamesisk kultur.

Norske familier må betale en månedlig avgift på 5400 kroner for sitt O-par mens de reiser fra Norge og sammen med overnatting og matutgifter. I tillegg må vertsfamilien betale for norskundervisning.

Jürn Egum var imidlertid ikke imponert over prosjektet, sa han i et intervju tidlig i juli. VG AvisDet var absolutt gode grunner til at dette prosjektet ble etablert som en kulturutveksling i sin tid. Den tiden er for lengst forsinket. ” ‘

J ன் rn Egm, som leder LOs største fagforening i privat sektor, sa at parlamentet burde oppheve planen i dag når 3000 au-par oppholder seg i landet.

“Velstående mennesker på vestkanten av Oslo får hjemmetjeneste og barnepass til billigere priser. Dette er et enormt paradoks, slik at de med nok penger til å betale for denne typen hjelp kan videreføres. Det er fullt mulig å ansette rengjøringsmidler, kokker og barnearbeidere på regulerte norske lønninger, “sa han. Han sendte også en melding til justisminister Germain Calmire om at han og andre regjeringssjefer skulle være flau over ordningen.