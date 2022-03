Vikings Valhalla på Netflix: The True Story of Ruthless Warrior and Ruler of Norway Harold Sigurdsson – Nyhetsserie

Helten i Vikings Valhalla-serien på Netflix, Harold Sigurdsson er en kjent terrorkriger og den hensynsløse herskeren over Norge. Kjenner du historien hans?

Vikings: I Valhalla, en serie hentet fra Vikings tilgjengelig på Netflix, er Harold Sigurdsson en av de tre hovedheltene. Karakteren, spilt av Leo Sutter, er gitt til en edel viking som ønsker å følge i fotsporene til sin forfar Harold A. la Belle Chevrolet (Peter Franson i originalserien) og bli konge av Norge.

Ettersom han ønsker øyeblikket for sin herlighet, legger han ut sammen med King Nut the Great (Bradley Freecord) for å hevne britene som massakrerte vikingene. Harold, som var karismatisk og ambisiøs nok til å forene alle vikingene, enten det er Odin-tilhengere eller kristne, tjenestegjorde i hæren til den unge prinsen Kiev Igors barnebarn, som var nær Ivar den beinløse (Alex Hawk Anderson) i den originale serien. .

Harald Sigurdsson, hensynsløs kriger

Sønnen til Sigurd Sirin, hovedherren og halvbroren til kong Olaf Haraldsson av Norge, Harold Sigurdsson var en svært ambisiøs mann og kriger fra en tidlig alder. I følge islandske legender, spesielt i Heimskringla, skulle Harold være en etterkommer av Harold med vakkert hår av sin far. Men noen historikere mener at denne sammenhengen senere ble oppdaget fordi den ville vært nyttig for Haralds suksess om den hadde blitt bevist.

Harold Sigurdsson, med kallenavnet «Hardrada» i Norge, «hardt beordret», «hensynsløs» eller «hardt», var kjent for sin diktatoriske natur og sin kampdyktighet. Men denne vikingfiguren har senere fått andre poetiske kallenavn, som «Lyn fra nord» eller «Vikingenes siste».

Harald blir forvist blant slaverne og bysantinerne da hans halvbror Olav blir drept under krigene av danskeren og kong Knut den store av England. Han søkte først tilflukt i Rus i Kiev, og senere i Konstantinopel tjenestegjorde han i hæren til Yaroslav den Vise, oldebarnet til Igor I av Kiev, som hadde knyttet et bånd med den beinløse ungdommen, hvor han ble forfremmet. Til sjefen for Warangal-politiet.

Harold Sigurdsson returnerer deretter til Norge for å hjelpe danske kong Sven Estridsen mot den nye herskeren av Norge, Magnus den gode. Harold er en strålende strateg og stiller seg på linje med Magnus mot den danske kongen for å dele styret over Norge. Da Magnus døde, ble Harald enekonge i Norge.

I ånden av denne suksessen startet Harold to strategiske fagforeninger: Elizabeth, datteren Yaroslav den Vise, kona til Dora Dorbergstadter, en av Kievs storprinser og et av Norges mektigste familiemedlemmer. Med et brutalt og diktatorisk styre begynte Harold erobringen av Danmark og England, men stoppet ved Stamford Bridge, hvor han kjempet og døde mot Harold Godwinson.