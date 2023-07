Vikingsverd funnet i bakgården

For fem år siden fant forskere et nesten tre fot langt sverd i bakkene i Oppland fylke i Sør-Norge. Det kan også være det best bevarte sverdet som noen gang er funnet i landet. Nylig ble to deler av et dekorert vikingsverd gjenforent etter 1200 år. For flere uker siden, mens han gravde i hagen sin for å bygge et tilbygg til huset sitt i Sør-Norge, fant en mann graven til en 1100 år gammel vikingkriger begravd med våpnene sine. , inkludert et rustent sverd.

Et sverd over 1000 år gammelt

Graven og dens gjenstander ble oppdaget i slutten av juni på tunet til et hus i landdistriktet Sedestal, omtrent to hundre kilometer sørvest for Oslo. Oddbjørn Holum Heiland var med eieren vil begynne Når et avlangt brett blir funnet under overflaten, må en mekanisk spade brukes til å grave i et forsøk på å utvide huset.

Da han skjønte at han kunne ha snublet over et vikingskilt, ringte han Joachim Wintervoll, en arkeolog fra Achter-distriktet. Sistnevnte suste dagen etter inn fra Kulturhistorisk museum i Oslo med Jo-Simon Froshak Stok. Det viste seg senere at denne berømte avlange hellen faktisk var en grav. Innvendig har arkeologer ingen bein, men Et todelt rustent jernsverd, et langt spyd, glassperler, en gullbeltespenne og en bronsebrosje.. Stilen til sverdfestet har gjort det mulig for arkeologer å datere begravelsen Sent på 800-tallet eller tidlig på 900-tallet.

Arkeolog Joachim Winterwall sier at disse gjenstandene er en Viking kriger. Lansen antyder også at han kan ha vært en dyktig kriger på hesteryggen.

En enkelt grav

Forskere legger merke til at en annen vikinggrav med sverd, spyd, glassperler og hestehodelag ble oppdaget på en gård i nærheten på 1930-tallet. Det er for sent å si om disse to gravene er relatert, men de er interessante. Det er relativt nære og nesten identiske gjenstander.

Det er heller ikke identifisert noen gravplass på stedet. Det er rett og slett en En flat grav, lokalt kjent som en «Platmarksgrau».. For arkeologer er det det Denne vikingkrigeren kan ha blitt gravlagt på stedet slik at hans etterkommere skulle gjøre krav på landene rundt den. Graven ser ut til å ha blitt gravd på en nesten øst-vest-akse som forbinder soloppgang og solnedgang.