Viktigheten av å reise – Easy Reader News

Hederlig omtale

Easy Reader 2021 års jubileumskonkurranse

av Janice Nigro

Noen ganger får du ikke det du forventer når du reiser. Som den gangen jeg var strandet på en liten øy utenfor kysten av Australia. Øya var ikke langt fra kysten, men vann som var infisert med maneter og krokodiller skilte den fra fastlandet. Det var også regntiden, og en tre-natt, fire-dagers fottur til havnivå avsluttet den femte dagen med en helikopterredning.

Redningen kostet meg noen dager til i den lille byen Cardwell i tropiske Queensland. Ryggsekken min ble etterlatt på grunn av plassproblemer i helikopteret og skulle hentes dagen etter. Siden helgen ble planen forsinket til mandagen etter, noe som betydde at jeg ikke kunne dra før tirsdag. Samtalen min med vaktmesteren kan ha gått galt, men jeg stoppet mitt voksende sinne og innså at jeg ikke var i mitt eget land, og enda verre var jeg i en liten by i et fremmed land.

Perspektivet mitt på reiser endret seg 180 grader den dagen. Jeg følte meg ydmyket.

Jeg hadde en lignende følelse noen år senere da jeg kom inn på Utlendingsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, for å få arbeidsvisumet mitt for et seks måneders sabbatår. Jeg hadde en jobb og snakket engelsk, som er nesten et andrespråk i Skandinavia, men jeg følte meg ikke veldig annerledes enn noen annen innvandrer på det kontoret. For meg var det et berikende eksperiment for mitt liv å flytte til Norge. For mange av de andre var det et spørsmål om overlevelse. Selv om jeg hadde et brev og en kontrakt fra arbeidsgiveren min, var jeg fortsatt prisgitt av regjeringen, som var den samme for alle andre som ventet på kontoret.

Utenfor immigrasjonskontoret fortsatte følelsen. Jeg kom på min egen ide om hvordan verden fungerer, men mine tidligere oppfatninger spilte ingen rolle i mitt nye miljø. For å hjelpe meg med å integrere, tok jeg norskkurs. Språkklassen satte meg i selskap med mennesker fra mange forskjellige land. Jeg begynte å danne forhold som jeg ellers ikke kunne ha. Og jeg begynte å se hva jeg hadde til felles med mennesker over hele verden, ikke våre forskjeller.

En seks måneders sabbat ble til et syv år gammelt norsk eventyr, noe som ga tid til enda flere internasjonale reiser. Noen av de mest minneverdige turene var de jeg gjorde for å dykke i avsidesliggende områder i verden. Jeg seilte gjennom områder på planeten der vulkanske eller kalksteinsøyer støtter grønne skoger, med mer enn 50 nyanser av blå laguner.

Jeg møtte noen av de vakreste, morsomste og mest intelligente menneskene. Men folket på disse øyene bodde ofte i hytter, tradisjonelt dekorert med palmer og metallskrap, eller hus der det ikke var strøm eller innendørs rørleggerarbeid. Hvis det var strøm, kom det fra en gassgenerator eller et solcellepanel for å holde fjernsynet på i løpet av dagen.

Scenene er alle romantiske når han er på ferie. Men jeg lærte det lille jeg visste om å leve på annet enn land og sjø.

Jeg vokste opp i Midtvesten, men følte meg annerledes på grunn av fargen min og egenskapene jeg arvet fra den sicilianske siden av familien min. Fars morsmål var en mørk dialekt, og vi spiste innfødte retter fra foreldrenes lille by på Sicilia. Da jeg flyttet til Norge og opplevde en annen form for styre og kultur, innså jeg at jeg var 100% amerikaner. Det hadde ingenting å gjøre med utseendet mitt eller hva jeg spiste. Jeg husker jeg kunngjorde min åpenbaring for en franskmann og en italiener en natt, som opplevde lignende avsløringer om seg selv etter å ha bodd i Norge.

Samfunnet i Norge er ikke dynamisk. En venn av meg som bodde i et annet europeisk land oppsummerte årsaken til at hun kom tilbake til USA på denne måten: “Du kan alltid gjøre deg selv om i Amerika.”

En triviell årsak som bidrar til disse forskjellene mellom Norge og USA er befolkningsstørrelsen. USA har 330 millioner, mens Norge har en befolkning på bare fem millioner. Den lille befolkningen påvirker alle aspekter av samfunnet, inkludert antall alternativer for iskrem.

En del av følelsen jeg hadde stammer fra den norske regjeringsformen. Mens landet rangerer år etter år som et av de lykkeligste, er det en kostnad når det gjelder økonomisk vekst og å oppnå potensialet ditt som individ.

Den norske regjeringens kontroll over samfunnet åpnet øynene mine for den forældede karakteren av måten enhver form for regjering fungerer på. Og det å ønske mer regjering i våre liv, slik noen amerikanere gjør i dag, virker spesielt rart for meg, med tanke på hvordan Internett gjør det mulig for flere mennesker å bli enda mer uavhengige. Med borgerrettslovgivningen siden 1964, er det opp til den gjennomsnittlige amerikaneren å få jobben gjort og vise respekt for sine landsmenn.

Amerikas fokus fra starten har vært utviklingen av folket som individer. Det er den mest moderne tilnærmingen til å behandle innbyggerne i ethvert land.

Så når jeg ser meg rundt på de til tider voldelige opptøyene i Amerika i dag, for å transformere Amerika fundamentalt, tror jeg at en av måtene å løse disse problemene er at alle 16-åringer skal bo i utlandet. Unge mennesker kan selv finne ut hvordan jevnaldrende lever og deretter lure på hvem de bør forvente mer av dem, deres regjering eller seg selv. DET ER