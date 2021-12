Vil abonnementsprisen din gå opp i 2022? Poeng per arbeider!

Proximus

Proximus-kunder med eldre TV- og Internett-pakker vil betale mer fra 1. januar, ifølge prisjusteringer som er lagt ut på operatørens nettsider, og presser kundene mot det nye “Flex”-tilbudet.







Kunder med Internett-TV-pakkene “Minimus” og “Familimus / Tuttimus” vil betale ytterligere 1,5 euro per måned, opptil henholdsvis 62,5 og 73,5 euro per måned. For pakker med fasttelefon, TV, fasttelefon, Internett og «Start» (fasttelefon, Internett, TV), vil månedsprisen øke med 1 euro. Disse pakkene er ikke lenger tilgjengelige for nye kunder eller markedsføres ikke lenger aktivt.

I fjor strømlinjeformet Proximus sine abonnementer under navnet «Flex», slik at kundene selv kan velge alternativene de vil legge til pakken. Grunntilbudet, som inkluderer TV og ubegrenset internett, koster €59,99 per måned. Denne prisen vil forbli uendret.

I tillegg vil operatøren øke prisen på alle Internett-abonnementer bortsett fra pakker med 1 euro per måned for enkeltpersoner, og de som har en Proximus-fastlinje som ikke er en del av pakken vil betale ytterligere 0,5 euro.

Til slutt vil også prisen på den andre set-top-boksen øke, fra 6 til 8 euro per måned, samt TV Replay +-produktet, som vil stige fra 5 til 6 euro per måned. Prisene for mobilabonnement forblir uendret.

Proximus har i dag cirka 740 000 «Flex»-abonnementer, til cirka 2,1 millioner nettkunder, 1,7 millioner TV-kunder og 2 millioner fasttelefonkunder.

oransje

Orange vil øke prisene på fast internett og TV-tjenester for nye og eksisterende kunder fra og med 17. januar. Dette for å svare på den stadige økningen i kostnadene deres, forsikrer teleoperatøren.

For å rettferdiggjøre denne prisøkningen nevner selskapet spesifikt engrostariffer for tilgang til kabelinfrastrukturen, som du må leie av Telenet og VOO. Orange advarte den gang om at reguleringer på dette området som trådte i kraft i juli 2020, uunngåelig fører til en økning i utsalgsprisene. Økningen i prisene på modemer og dekodere på grunn av global mangel på databrikker samt høye arbeids- og energikostnader gjør denne justeringen nødvendig, ifølge operatøren.

Konkret vil prisene for Love, Home og Boost-tilbudene justeres. For tjenester inkludert fast internett vil økningen være €2 per måned, og for tjenester inkludert fast Internett og TV vil økningen være €3 per måned. Alle andre priser forblir uendret.

Hver klient vil bli personlig informert i løpet av de kommende ukene. På fastnettet har det ikke vært noen prisøkning siden lanseringen av Love-tilbudet i 2016. Orange vil også implementere en 50 % økning i hastigheter på standard faste internettjenester (100 til 150 Mbps for nedlastinger, 10 til 15 Mbps for opplastinger til Telenets dekningsområde, 5 til 7,5 Mbps for opplastinger til VOO-dekningsområde).

VOO: Ingen økning i januar

Gode ​​nyheter for Voo-kunder: Ingen økning ble annonsert 1. januar. Teleoperatøren hadde allerede indeksert abonnementsprisene litt 1. juli.

Eleven Sports setter også opp prisene på sine abonnementer

Hvem sier at telekom også sier TV-tjenester … I denne forbindelse vil Eleven Sports øke prisene på sine abonnementer.

Det månedlige abonnementet på belgisk fotball vil falle fra €10,99 til €11,99 per måned. De som også ønsker internasjonale sportssendinger må betale €15,99 i stedet for €14,99.

Merk: Prisene vil kun øke for direkte Eleven-kunder. De som ser på elleve kanaler via Telenet eller Proximus sportspakker vil foreløpig være fritatt fra prisøkningen.

Nå inkluderer Elevens internasjonale tilbud også det franske fotballmesterskapet, med stjerner som Lionel Messi og Kylian Mbappe. Telenet, Proximus og Orange har ikke kommet til enighet om rettighetene til å sende via sine mottakere, noe som betyr at forbrukere kun kan se Ligue 1 live med Eleven.