Etter en god start på sesongen endte Anderlecht på andreplass og beviste at de kan kjempe om tittelen igjen.

Selv om bekreftelse vil være nødvendig i ukene og månedene som kommer, bør ikke Brussel-herrene, som ble nummer ellevte forrige sesong, gå glipp av en plass i topp 6.

«Virkelighet og modenhet»

Foreløpig er vi forsiktige blant Mavs, men andre steder vet vi at vi må stole på Brian Reimer og hans menn. Blant dem som tror Anderlecht kan vinne den trettifemte tittelen i sin historie, er Simon Mignolet.

Brugge-keeperen har nå 216 kamper under beltet med Blauw en Zwart, så han er godt plassert for å snakke om hemmelighetene bak suksess i Jubiler Pro League. Målvakten har blitt navngitt tre ganger siden han returnerte til Belgia, og har noe å sette en stopper for Anderlechts lange langrennsreise.

«Vil Anderlecht bli overrasket? Realisme og modenhet vil føre til suksess i Belgia,» sa han til Het Belong van Limburg. Hvis Anderlecht ikke slutter å fokusere på unge spillere, forstår klubben viktigheten av å stole på erfarne spillere, som kan gjøre en forskjell.

Sommeroverføringsmarkedet ble også gjennomført i denne retningen med ankomsten av Kasper Schmeichel og Thorgan Hazard, som spilte på det høyeste europeiske nivået spesielt.