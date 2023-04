Vil årets «Super El Niño» endre klimaet?

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] Oppvarming: Hav stiger under øynene til CLS-satellitter Havnivået vil i snitt stige med 3,3 mm per år…

Det er ingen tvil om at El Nino-fenomenet vil gjenta seg de neste månedene. Husk at dette klimafenomenet, det påvirker VærmeldingVærmelding En del av verden i de påfølgende månedene er preget av høye temperaturer i en viss del av Stillehavet. Etter trippelen La Niña, dens kjøligere motstykke — som utvilsomt dempet den Global oppvarmingGlobal oppvarming De siste årene kan El Niño ha en oppvarmingseffekt.

I Pressemeldingen er 13. aprilder NOAANOAA utstedt et «El Nino-varsel», som betyr at alle forhold for øyeblikket er gunstige for utviklingen av arrangementet i de kommende månedene: det amerikanske systemet anslår en 62 % sannsynlighet for El Niño mellom mai og juni, 82 % mellom august og oktober og nesten 90%høsthøst ! Det ekvatoriale Stillehavet viser faktisk tegn til betydelig oppvarming i begynnelsen av april, et resultat av orienteringsskiftet. vindvind.

I tillegg til dens varmeeffekt KlimaKlima Globalt har El Niño svært sterke regionale effekter, noen negative, andre positive: kraftig nedbør i Mellom-Amerika, California og det sørøstlige USA, med spredning av megabranner i Sør-Amerika og Australia, en MonsunMonsun Færre sykloner i Atlanterhavet, men noen virusutbrudd, svekket eller stoppet opp i India KoleraKolera eller Dengue-feberDengue-feber.

Hvordan bidrar klimaendringene til utviklingen av epidemier?

Mot en «Super El Nino» i de kommende månedene?

For øyeblikket anslår NOAA at det er en 4 av 10 sjanse for en «sterk El Niño» og en 1 av 10 sjanse for ingen El Niño i 2023. Men disse anslagene vil bli gjennomgått og avklart på et senere tidspunkt. Spørsmål 11. mai.

Mindre offisielt, Mange værmodeller Prognosemakere kommer allerede med langsiktige spådommer spektrumspektrum En «Super El Niño», en hendelse som bare skjer hvert 10. til 15. år. En klassisk El Niño betyr at ekvatoriale Stillehavstemperaturer er +0,8°C over normalen, og en Super El Niño er +2°C under normalen. Denne rekkevidden er allerede spådd av noen værmodeller for oktober, men slike fjerntliggende prognoser bør behandles med forsiktighet.

Den siste ekstreme hendelsen skjedde i 2016, og resulterte i det varmeste året som er registrert. Effekten av El Niño har lagt til global oppvarming, og det er derfor 2023 og kanskje 2024 kan bli posisjonert som de varmeste nye årene som noen gang er registrert på jorden, på grunn av klimaets reaksjonstid.

En gjentakelse av en Super El Niño mindre enn 10 år etter 2016 vil være spesielt eksepsjonell.

Et nytt El Niño-arrangement brygger rett foran øynene våre i Stillehavet

Artikkel av Karin Durand 2. mars 2023

Tre år etter å ha blitt preget av en avkjølende La Nina-begivenhet, bekreftes dets varmere El Niño-motstykke i økende grad. En endring i vindretning vil skje i Stillehavet, noe som vil ha innvirkning på vanntemperaturer, og deretter på det globale klimaet.

Dette klimatiske fenomenet, som påvirker været i en del av verden i de påfølgende månedene, er preget av høye temperaturer i en viss del av Stillehavet. Men det første utgangspunktet for mekanismen er en endring i vindretningen. Og værmeldingsmodeller indikerer nøyaktig ankomsten av kraftige vestlige vinder i løpet av de neste to ukene: denne reverseringen av værforholdene ser ut som fødselen til El Niño 2023.

Sjansen for å få øye på en El Niño i sommer er mer enn én av to

1 denne onsdagenR Mars, Verdens meteorologiske organisasjon har sendt ut en pressemelding Om sannsynligheten for at en hendelse inntreffer i løpet av de neste månedene. La Niña svekkes i mars og fører til en nøytral fase mellom mars og mai, hvor sannsynligheten er estimert til 90 %. En El Nino-forekomst er bare 15 % mulig i april, og øker deretter til 35 % i mai og 55 % mellom juni og august.

Til tross for global oppvarming, har La Niña bidratt til å moderere temperaturøkningen de siste tre årene. Ankomsten av El Nino tilsvarer en økning i global oppvarming. Legg merke til at 2016, det varmeste året som er registrert til dags dato, var nettopp et El Niño-år, hvis virkninger har blitt tidoblet av klimaendringer.