Vil Ari Abidan-saken skjemme bildet? Christian Clavier svarer

Ari Abitton, 47, ble satt i varetekt etter en 23 år gammel kvinne Sendte inn en voldtektsklage mot skuespilleren. Han ble ansett som uskyldig og hadde da en lav profil. Den siktede ble satt under rettslig kontroll og vi så eller hørte ham ikke. Vil saken om skuespillerne i rollen som svigersønn David (Odils ektemann, Vernuvilles datter), skuespiller og komiker fortsette å skjemme den tredje delen av historien? Hva gjorde vi mot Gud? Hvilken kommer på kino 6. april?

«Jeg stilte ikke meg selv de spørsmålene …Christian Clavier, som spiller Ari Abitons stefar i komedien, reagerte umiddelbart. Først håper jeg en kveldstid mellom de to voksne gikk galt. Du må også tenke åpent om det påståtte offeret, respektere formodningen om at den siktede er uskyldig, og deretter rette deg etter rettens avgjørelse. Det var det han sa Claude Loloch Det faktum må tas i betraktning.» Før du legger til: «Nå synes jeg begge burde leve Mareritt…» Ari Abidon mottok prisen for ikke å være med på filmens reklameturnéMange av tilhengerne til de stigende fansen, Selv om de forstår situasjonen. På spørsmålet om å redusere casting i redigering, svarer Christian Clavier direkte: «Nei nei nei. «