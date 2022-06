Vil Arnaud Delvene kvalifisere for en sjekk på 43 810 etter å ha mottatt 43,81% av stemmene i «Top Chef»-finalen?

I forrige uke stilte Arnaud Delvenne mot Louise Bourrat i finalen i «Top Chef». Belgieren bøyde seg til slutt for fransk-portugiserne. Den unge kokken fikk 56,19% av stemmene, og satt igjen med en sjekk på 56 190.







Etter denne seieren og denne gevinsten spurte mange av dere, spesielt på Facebook-siden vår, om Arnaud Delvenne kom til å motta 43 43 810, selv om han samlet inn 43,81 % av stemmene til medlemmer av Voldgiftsrådet og Røde Kors. Som kom for å smake på menyene presentert av de to kandidatene.

Vel, dessverre for legios er svaret nei. Regelen er at kun vinneren må gå med en proporsjonal sjekk for stemmene som er mottatt under finalen. Dette er grunnen til at det ikke er mulig å se en kandidat forlate med 100 000 euro

Kontrollregelen så ut til å stå i forhold til antall stemmer mottatt siden sesong 5. De fire beste vinnerne av «Top Chef» fikk en sjanse til å avslutte med 100 000 euro.