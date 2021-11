Vil den flamske klimaplanen tillate Belgia å dele klimahandlinger? Minister Henry svarer

Selvsagt, hvis Flandern presterer under det nødvendige gjennomsnittet, vil andre enheter måtte trappe opp innsatsen. “Det er åpenbart ingen klar global avtale fordi vi vet at den europeiske ambisjonen sannsynligvis vil være 47 % for Belgia. Regjeringen kunngjør imidlertid at vi skal ta grep 40 %.”Philip Henri, den vallonske klimaministeren, som leder forhandlingene mellom de belgiske enhetene med sikte på å komme frem til en felles “belgisk” posisjon, svarte.

«Det er klart vi har det vanskelig,» legger Philip Henry til. derimot, “Vi må analysere mer detaljert hva disse tiltakene dekker og på hvilke måter de blir lagt til og kombinert med handlinger tatt av den føderale regjeringen over hele territoriet,” Den vallonske klimaministeren fortsetter.

Prøver du en belgisk-belgisk avtale neste uke?

Belgia er ikke forpliktet til å komme til enighet i Glasgow, før slutten av neste uke og de 26. COP-møtene, men Philip Henry mener, “Det ville være mye bedre for Belgia å kunngjøre at de har funnet en måte å nå sine klimamål på sin jord.”.

Hans andre federalist, Zakia El Khattabi (Ekolo), sa tidligere på morgenen, “Skuffet” Fra denne flamske avtalen som, selv om en høyere ambisjon enn den som nord i landet hittil har vist, “Det er fortsatt langt mindre enn Europa krever.”.

Energi- og klimaministrene møttes fredag ​​ettermiddag via videolink for å diskutere et kompromissforslag laget av Wallon-minister Philip Henry, som for tiden leder den nasjonale klimakomiteen (CNC).