Vil du føle deg gammel? 10 år har gått siden romfergen sist forlot skyteplaten • Registeret

Det har gått mer enn ti år siden en romferge sist ble lansert fra Kennedy Space Center, og markerte slutten på tiden for gjenbrukbare bane.

Den siste skyttelen som ble lansert var Atlantis på STS-135, det 135. oppdraget til romferge-programmet. Kjøretøyet forlot plattform 39A kl. 15:29 UTC 8. juli og ble bemannet av fire astronauter, som gjenspeiler den opprinnelige statusen til STS-135 som et redningsoppdrag for Endeavors STS-134.

Siste lansering av romfergen Atlantis (kreditt: NASA / Bill Ingalls)

Ingen flymaskinvare var umiddelbart tilgjengelig for å montere en redning av STS-135 i tilfelle noe hadde gått galt. Som sådan var planen at mannskapet skulle forbli ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS) og tilbake til jorden via Soyuz for neste år. Siden tapet av Columbia i 2003 var Launch On Need (LON) -oppdrag (nummerert STS-3xx) i beredskap i tilfelle et kjøretøy ble ansett som ute av stand til å forsøke en vellykket gjeninnreise. Innen STS-135 hadde imidlertid programmet nådd slutten av veien.

I tillegg til mangelen på en redningsskyttel, var STS-135 også bemerkelsesverdig på grunn av de økonomiske shenanigansene som var knyttet til den. Space Shuttle-programmet skulle ha avsluttet med STS-134. En godkjenningsregning la oppdraget til manifestet, og NASA kunngjorde at det ville fortsette med lanseringen tidlig i 2011.

Transportens veteranbesetning ble kommandert av Christopher Ferguson, som senere ble tildelt den første testflygningen til Boeings CST-100 Starliner-kapsel, før den trakk seg tilbake i 2020. En annen romfart var Doug Hurley, som senere fløy på SpaceX. Mission Crew Dragon Demo-2 med Bob Behnken. Astronautene Sandra Magnus og Rex Walheim har ennå ikke flyr tilbake i verdensrommet og trakk seg begge tilbake fra NASA i årene som fulgte oppdraget.

Når det gjelder selve oppdraget, var hovedmålet å levere gods til ISS. Raffaello Multipurpose Logistics Module (MPLM) ble brukt, og transporterte omtrent 2600 kg utstyr til stasjonen. Ettersom SpaceX ennå ikke har sendt et frakteskip til ISS, sikret NASA sine spill med STS-135, og veide risikoen ved et nytt Shuttle-oppdrag for å laste inn butikker mot muligheten for forsinkelser i Commercial Resupply Services (CRS).

Som det viste seg, ville den første SpaceX Dragon å legge til kai med ISS finne sted mer enn et år senere, i oktober 2012.

Oppdraget endte vellykket, med en endelig landing ved Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility 21. juli 2011. Atlantis ble deretter avviklet og ble til slutt vist på KSC Visitor Complex på under to år. Deretter i juni 2013.

Ti år senere vil motorene som brukes i Space Shuttle-programmet, sammen med rørene som en gang lurte inne i baneveiene, se handling i NASAs Artemis-program, hvis første oppdrag endelig kan forlate plattformen sent på året. Imidlertid, i motsetning til i skytteltiden, vil ikke disse motorene (og solide rakettforsterkerne) bli gjenbrukt, og vil i stedet bli kastet under iscenesettingen og dumpet i havet.

Når det gjelder selve skyttelbussene, er de resterende bane nå museumstykker: Atlantis i Florida, Endeavour ved California Science Center i Los Angeles, og Discovery ved Udvar-Hazy Center i Virginia.

De er alle verdt et besøk, i det minste for å få en ide om størrelsen på ting. Absolutt sammenlignet med kapslene som erstattet dem. ®