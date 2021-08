Vil du klatre på 47 meter over tårnet i Norge for en gratis bilutleie?

Bilselskapet Fords siste kampanje belyser en svimlende ny attraksjon i Norge – Over Tower.

Over Tower ligger i den sørnorske regionen Lillesand, og er det høyeste gratis klatretårnet i verden på 47 meter.

Tårnet åpnet i juni i år, og ga Ford omtrent seks måneder til å planlegge en svimmelhetsutløst utfordring som virkelig vil imponere på kartet.

Ford Ford utforsker PHEV ved det ikoniske Over Tower i Norge. (Ford)

Pro klatrere ble invitert til å prøve å nå toppen av tårnet-veldig fort, og slo den nyeste bilen, Ford Explorer PHEV, for en to-årig leieavtale.

Ford løftet den nye bilmodellkranen til toppen av tårnet, og skapte en spesiell plattform på toppen av tårnet som støtter plug-in hybridbilen for dramatiske effekter-spesielt utfordring. Konkurrenter måtte også klatre på dette for å vinne, da dette kan være en enkel oppgave da de kan forråde skremmende bilder og scener.

Explore New Heights Challenge tiltrukket 14 erfarne klatrere, som hver måtte kjøre en kvalifiseringstest.

Selvfølgelig vant det skjeve tårnet mange rivaler, sett på de hjertestoppende skuddene som Ford ga ut. Mange modige klatrere mister grepet og blir skutt når de bukker under for monstertårnets vinkler i nærheten. Ta en titt på de neglebitende scenene ovenfor.

Leo Kettle Bee, 21, forbløffet leieavtalen for hybrid -SUV -en på tre minutter og 33 sekunder.

Klatrere har virkelig kuttet jobber for seg selv, med et kurs designet av mesterklatreren Martin Mobraden. Han sørget for at det var mange vanskelige hopp og hindringer for å kaste selv de beste klatrerne i verden.

De som klarte å nå toppen, fikk fantastisk utsikt over hele Danmark og spredte seg over hele Danmark.

Vi tror vi kommer opp trappene …

