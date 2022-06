Det var som om æren hans hadde gått nedover veien. Senere bekreftet Arsenal og Porto ankomsten til Fabio Vieira for 40 millioner euro. Vil denne flyttingen hemme Getz fra Brussel til Gunners?

Ifølge Guardian er svaret nei. Arsenal fortsetter å signere en avtale om å signere Yuri Tailmans fra Leicester., sier engelske medier. Allerede nå har ingen to spillere de samme egenskapene. Den 22 år gamle portugiseren løfter banen mens Devil har en nr. 8-profil. Denne sesongen har portugiseren, som ennå ikke er internasjonal, vært veldig effektiv med 14 assists på Liga Socrates. Dette gjør ham til den nest beste passeren i det portugisiske mesterskapet. «Men besøket hans endret ikke Arsenals planer for Tailmen.»The Guardian fortsetter.

Under den siste samlingen med Belgia kunngjorde midtbanespilleren at han ikke tok valget sitt angående fremtiden. Ifølge rapporter ønsker Arsenal fortsatt å styrke seg i hjertet av spillet. «Revene ser etter en mulighet fra det 25 år gamle Arsenal., avslutter våre kolleger. Brussel-beboerens kontrakt utløper i juni 2023. Som et resultat har han et valg: å forlenge eller avslutte. Revene håper å få tilbake minst 25 millioner euro i transaksjonen.

«Låten er kald»

Når det gjelder skisport er situasjonen en annen. I forrige uke meldte utsalgsstedet at «Arsenals interesse har avkjølt». Selv om en avgang kan virke uunngåelig, er en kontraktsforlengelse ikke umulig. Men dette skjer først på slutten av overgangsvinduet. Som Fabrizio Romano understreker: «Midtbanespilleren vurderer ikke å forlenge kontrakten sin nå, men kan gjøre det i september hvis han blir i klubben.»

Youri Tielemans ønsker med andre ord å holde alle alternativene sine åpne. Det gjenstår å se om Kannadaene virkelig vil ta grep eller støtte de ni første rekrutteringene. Med Lacazette ute er det bare Nketiah som er i denne posisjonen. Ifølge forskjellige rykter er Osimhen spesielt forventet av Michael Arteta.

Ankomsten av Vieira og sjansen til å se Tilemans lande på Arsenal gjør en uheldig: Zambi Lokonga. Etter en god første del av sesongen har den tidligere RSCA-spilleren spilt svært lite det siste halvåret. Et lån til midtbanespilleren kan vurderes.