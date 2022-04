Vil franskmennene skynde seg til marokkanske tomater?

Krigen i Ukraina har følger for de franske tomatene. I Frankrike kommer omtrent 95 % av tomatene som produseres fra gassavhengig jordfri oppdrett. Disse tomatene vokser faktisk i gassfyrte drivhus, la oss finne ut av det uavhengig. Prisen på sistnevnte opplever for tiden en kraftig økning på grunn av krigen i Ukraina. Prisen har lenge variert mellom 15 og 30 euro per megawatt-time. På slutten av 2021 hadde vi i snitt €80, noe som er veldig tøft. I februar, med konflikten, steg den til 220 euro, eller 10 ganger prisen», forklarer han til avisen. Le Figaro Christoph Ross, president i Salareen, et kooperativ av tomatprodusenter i Breton.

Overfor denne situasjonen bestemte noen produsenter seg for å utsette plantingen og begynne å høste tidlig ved å senke temperaturen i drivhuset, mens andre foretrekker å dyrke bare halvparten av plantene eller bli kvitt en del av dem, la det være kjent. TF1. Hvordan tjener du penger? Det er opp til bøndene å doble prisen på ett kilo tomater for å tjene penger. Det eneste problemet: Franske forbrukere foretrekker kanskje marokkanske og – rimeligere – spanske tomater fremfor franske tomater.