Vil hemmelighetene til raske radioutbrudd snart bli belyst?

Siden oppdagelsen for noen år siden, det astronomer kaller raske radioutbrudd (eller FRB-er) Raske radioutbrudd -intrige. De tilsvarer glimt, like korte som de er intense, av radiobølger som kommer fra verdensrommet. De fleste av dem skjer bare én gang. Men noen gjentas. Og det legger litt mer til mysteriet rundt opprinnelsen til disse raske radioutbruddene.

En rask radiospark uten like

Et team fra Seti Institute (USA) studerte mer detaljert en av disse raske og repeterende radioutbruddene, FRB 20220912 A. De rapporterer i journalen Månedlige meldinger fra Royal Astronomical Society, som i løpet av rundt 540 timer med observasjoner, observerte ikke mindre enn 35 forekomster av raske radioutbrudd. Nok til å få forskere til å klassifisere det som «svært aktiv».

Astronomer ved Seti Institute forklarer at, som med de fleste gjentatte FRB-er, hadde utbruddene til FRB 20220912A en tendens til å skifte fra høye til lave frekvenser. Men det de aldri hadde observert før var et merkbart fall i den sentrale frekvensen av utbruddene i løpet av de to månedene med observasjon. Og ingen eksisterende modell av magnetarer, nøytronstjernekollisjoner eller hvite dvergfusjoner (de ledende kandidatene for opprinnelsen til raske radioutbrudd) kan forklare disse egenskapene.

Flere spørsmål enn svar om mysteriet med raske radioutbrudd

For ytterligere å legge til mysteriet, rapporterer forskerne at det ikke ble funnet noe mønster i tiden mellom utbruddene. Men de fortsetter å vente påAllen teleskopsett (ATA), instrumentet som de utførte dette arbeidet med og som har evnen til å ta opp mange frekvenskanaler samtidig, vil hjelpe dem å skaffe verdifulle data som til slutt vil bidra til å kaste lys over opprinnelsen til FRB.