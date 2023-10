Vil Johnny Cadillac, Johnny Hallydays offisielle dobbeltgjenger, si farvel til karrieren i «krise»?

«Dilemma» er et nytt RTL TV-program der kandidater stoler på at publikum tar sin avgjørelse.

Da han deltok på settet til et nytt RTL TV-program, kom han for å be publikum om å ta et valg for ham: skulle han gi opp livet sitt som en opptreden?

«Jeg er redd for å kjede meg»

Han er allerede 73 år og fysisk lurer på om det ikke er på tide å dra, men på den annen side representerer Johnny en enorm del av livet hans.

«Jeg hadde mange sykdommer og jeg ville ikke bli femte. Johnny, jeg må gjøre dette riktig. Jeg har kommet til et punkt hvor jeg må velge helsen min, men jeg er redd for å kjede meg.» Han forklarte.