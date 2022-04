Vil Kent gjenvinne tre poeng etter et kontroversielt mål mot Sergil? «VAR klarte ikke å trekke offsidelinje»

Buffaloes bekreftet det onsdag. «Beslutningen har betydelige implikasjoner for klubben vår både økonomisk og økonomisk,» heter det.

Kampen på Jan Breydel startet tre minutter før Tariq Tisudali Khan tok ledelsen. Men Circle utlignet umiddelbart gjennom Thibo Somers. Han traff balansen etter et hjørnespark, trolig i offsideposisjon.

Condois sa onsdag at han for tiden studerer spillfasen og ikke nektet å ta noen andre handlinger. – Klubben vår har mottatt ytterligere avklaring fra fotballforbundets dommeravdeling i dag, heter det i en uttalelse fra klubben. «Som vi allerede vet, er det et problem med at et av kameraene sørger for nøyaktig å estimere offsite-fasene. Ikke optimalt. Som et resultat klarte ikke VAR å trekke offsite-linjen.»

– I følge voldgiftsretten ble den korrekte prosedyren brukt: VAR hadde ikke noe annet valg enn å følge avgjørelsen på banen, da det var umulig å se med det blotte øye om det var offside eller ikke, sa han. Målet ble deretter verifisert. Ifølge La Gantoise, av bildene som er tilgjengelig, ser det ut til å ha hatt en offside.

Av disse grunnene sa klubben at La Gantoise vurderer problemet og vurderer å ta et initiativ. «Suksessen eller fiaskoen til en hel sesong avhenger vanligvis ikke av et bestemt punkt, men i dette tilfellet er det et viktig øyeblikk i en avgjørende kamp. Avgjørelsen som tas har betydelige implikasjoner for klubben vår både økonomisk og økonomisk.»

Etter splittelsen tapte La Cantois på 4. plass, og åpnet døren for europacupkvalifiseringen for å nå sluttspillet.