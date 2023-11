Vil nordlyset vises på belgisk himmel i kveld? Et enormt solutbrudd er på vei mot jorden

Nordlys på himmelen over Reykjavík-halvøya, sørvest for Island © Belka Image

Gikk du glipp av nordlyset på den belgiske himmelen i begynnelsen av november? Så dette kan være din sjanse! Det viser seg at en massiv solstorm nettopp har oppstått, og dens magnetiske sky er på vei rett mot jorden. Et fenomen som bidrar til å utløse det store nordlyset, synlig opp til høye sørlige breddegrader. Belgiske astronomer som har sett prognosene bekrefter dette, selv om de fortsatt er litt skeptiske. Imidlertid kan denne eksplosjonen ha en annen effekt, i dette tilfellet på våre elektroniske enheter.

En vakker skjerm og navigasjonsproblemer

I et Facebook-innlegg sa Liège Astronomical Society det «(Svært sannsynligNordlyset vil dukke opp på den belgiske himmelen fra natten 30. november til 1. desember 2023.De Spaceweathers nettsted Sannsynligheten for en geomagnetisk storm i løpet av den påfølgende natten (spesielt i andre halvdel av natten) øker og intensitetsvarselet øker.«, nevner hun. «Nordlyset sist sett i Belgia ble spådd av Spaceweather å ha en intensitet på Kp 6 (på en skala fra 9) og nådde faktisk Kp 7. For neste natt kunngjør Spaceweather at Kp 7 bør nås umiddelbart«.



Spørsmål reist av VRTPetra Vanlommel, rommeteorolog fra «Solar-Geological Center of Excellence» (STCE) i Uccle bekrefter: «På en skala fra 0 til 9 forventer vi en maksimal solstorm på 8. Å nå 8 betyr faktisk at skyen av ladede partikler er kraftig nok til å se nordlys over Belgia. Kanskje ikke med det blotte øye, men definitivt med kamera«.

Derfor, for å gjøre denne scenen udødelig, bør du ikke glemme å ta med et godt kamera, som påminnet av Astronomical Society of Liège. Dessverre har IRM spådd at mange skyer vil passere over Belgia denne kvelden, noe som vil ødelegge alt. Tross alt, hvis du er så heldig å ha en rens, bør du se nordover og krysse fingrene for at denne fargekulen vil skje. Ellers melder VRT at annet nordlys kan forekomme denne fredagen 1. desember natt, men sannsynlighetsindeksen er foreløpig ukjent.

Petra VanLommel antyder til slutt at solflammer kan forstyrre navigasjonssystemer, satellitter og langdistanseradiokommunikasjon. «En person som reiser på veien i en bil og bruker GPS vil ikke legge merke til det«Det er en annen historie for fly,» sa han. Advarsler har også blitt sendt til sivile luftfartssjefer over hele verden.